Formosa reforzará la inmunización infantil con una campaña de vacunación masiva en hospitales y centros de salud

El Gobierno de Formosa refuerza las políticas de prevención sanitaria mediante un operativo de vacunación masiva para todos los niños y niñas de la provincia. Bajo el lema “Formosa se une por la salud de nuestros chicos. Vacunas al día, infancias protegidas”, la iniciativa se desarrollará de manera simultánea en todo el territorio provincial desde este lunes 16 de noviembre hasta el 19 de diciembre.

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La campaña se hará todos los días de 7 a 20 en el Vacunatorio de La Familia, hospitales y centros de salud. El objetivo es que las infancias nacidas en 2015, 2021, 2025 y 2026 completen el esquema vacunatorio que les corresponda y reciban las doses pendientes. La iniciativa pretende fortalecer la prevención de enfermedades mediante la vacunación.

“Cada etapa del crecimiento requiere una protección específica y es fundamental que las vacunas se apliquen en el momento indicado. Con esta campaña queremos llegar a todas las familias, identificar los esquemas incompletos y garantizar que ningún niño o niña se quede sin las dosis que necesita”, sostuvo el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia.

Vacunación por edades

Para los recién nacidos y lactantes de hasta tres meses, el esquema contempla la aplicación de la BCG, la vacuna contra la hepatitis B y las primeras dosis contra el rotavirus, el neumococo, la poliomielitis (Salk) y la quíntuple, sumando al tercer mes la dosis inicial contra el meningococo.

A partir de los cuatro meses se deben completar las segundas dosis de rotavirus, neumococo, poliomielitis y quíntuple, mientras que a los cinco meses corresponde la segunda aplicación contra el meningococo. El calendario del primer semestre avanza a los seis meses con las terceras dosis de Salk y quíntuple, junto con la primera antigripal, cuyo segundo componente se administra a los siete meses según los antecedentes de cada bebé.

En el caso de los niños y niñas nacidos en 2025, los equipos sanitarios controlarán las inmunizaciones correspondientes al primer año de vida, que incluyen la primera dosis de la triple viral, el refuerzo contra el neumococo y la dosis única de hepatitis A. Asimismo, para quienes alcanzan los 15 meses se verificará la primera dosis contra la varicela, la segunda de la triple viral y los refuerzos de la quíntuple y del meningococo, mientras que a los 18 meses se incorpora la primera dosis contra la fiebre amarilla.

Por último, el operativo abarca a la población en edad escolar. Para los nacidos en 2021, correspondientes al ingreso escolar, se exige contar con las segundas dosis contra la varicela y la triple viral, sumadas a los refuerzos de la vacuna Salk y de la triple bacteriana celular. En tanto, para los nacidos en 2015 se revisará la aplicación de la dosis única contra el virus del papiloma humano (VPH), el refuerzo contra la fiebre amarilla, la vacuna triple bacteriana acelular y el refuerzo contra el meningococo.