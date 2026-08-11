Giro en la relación de Venezuela con Israel: facilitan servicios consulares

El Gobierno de Venezuela informó este martes que llegó a un acuerdo con Israel para establecer un mecanismo de coordinación consular, un paso que busca facilitar la atención a los ciudadanos de ambos países. La medida llegó 17 años después de que Caracas rompiera relaciones diplomáticas con Tel Aviv, y se da luego de que una delegación humanitaria israelí visitara Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio.

El anuncio se conoció a través de un comunicado de la Cancillería venezolana publicado en su cuenta oficial de X. Fue además confirmado en paralelo por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. El canciller venezolano, Félix Plasencia González, precisó en su propias redes sociales que ambos gobiernos "acordaron dar continuidad a la cooperación técnica bilateral" surgida de los esfuerzos de emergencia y reconstrucción, además de crear un mecanismo que permita prestar servicios consulares a sus respectivos ciudadanos.

Desde el lado israelí, la Cancillería señaló que el entendimiento se produjo tras conversaciones entre funcionarios de alto nivel de ambos países, posteriores a la visita de la delegación humanitaria. Los dos gobiernos coincidieron además en destacar "el vínculo entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en Venezuela", al que describieron como "un puente de amistad histórico" entre ambos países.

El restablecimiento de las relaciones consulares representan un giro en el trato bilateral entre ambos países, el cual se mantuvo congelado desde el 15 de enero de 2009, cuando el entonces presidente Hugo Chávez ordenó romper “todo tipo de relaciones” con Israel, una semana después de expulsar al embajador israelí en Caracas. La decisión se enmarcó en el respaldo del chavismo a la causa palestina. En aquel momento, el Ejecutivo venezolano también anunció que insistiría ante la comunidad internacional para que los líderes israelíes fueran denunciados ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

El origen inmediato del acercamiento se remonta al doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió a Venezuela el 24 de junio y que dejó más de 6.300 fallecidos, según cifras oficiales. Tras la catástrofe, una comitiva israelí llegó al país sudamericano con apoyo de la comunidad judía local. Según informó la Prensa Presidencial de Caracas, el equipo incluyó ingenieros civiles que trabajaron en la evaluación de estructuras colapsadas, el diagnóstico de vulnerabilidad en edificaciones y el diseño de planes de contingencia para la gestión de la emergencia.

También formó parte de la misión Elad Edri, alto oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien colaboró en el manejo de los residuos generados por el desastre. Tras estas iniciativas, la propia presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció públicamente a la delegación israelí por sus tareas de auxilio y asistencia humanitaria en el país.

Con información de Agencia Reuters