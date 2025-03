Insfrán repudió la brutal represión de Milei contra los jubilados: "Una verdadera vergüenza"

Tras la masiva movilización al Congreso en favor de los jubilados y la feroz represión por parte del Gobierno de Javier Milei y sus fuerzas federales, distintos sectores de la política salieron a repudiar los violentos hechos avalados por el Gobierno nacional. En este marco, una de las principales voces de la oposición que se manifestó fue el gobernador Gildo Insfrán, que catalogó como "una verdadera vergüenza" lo ocurrido durante la jornada de ayer.

Durante la inauguración de la refacción y ampliación de la Escuela Provincial de Educación Primaria N°158 "Sargento Cabral", el primer mandatario provincial dedicó unas palabras a las personas afectadas por el temporal de Bahía Blanca: "Hay un desinterés del Gobierno nacional para buscar por lo menos un alivio a las personas humanas sufrientes por esa catástrofe".

"Ver lo de ayer, ocurrido en esa marcha que iba a ser una marcha pacifica de no haber sido la provocación de las fuerzas de seguridad nacionales y por poco no pusieron la fuerza armada, es una verdadera vergüenza ver todo ese despliegue en torno al Congreso, días previos tan solo para reprimir a abuelos que reclaman justamente el derecho mas sagrado que puede tener que es el derecho a la subsistencia", continuó el gobernador con respecto a la marcha de los jubilados.

Bajo esta línea, prosiguió: "La motosierra que venia para la casta, no fue. La casta esta vivita y coleando, felices y ganando cada vez más. Quienes verdaderamente sufren la motosierra son los trabajadores, los jubilados y el pueblo más humilde de la patria".

"Hay periodistas, argentinos que están peleando por su vida por la represión que han sufrido ayer en ese acto. Inclusive en compañía con sus socios, algunos medios de comunicación masiva donde permanentemente decían que venían barras bravas de los clubes, cuando simplemente eran socios de algún club y que venían con la camiseta del club que quieren. No es eso de la barra brava como dicen, buscando algún justificativo de las atrocidades que han hecho ayer", subrayó.

Por otra parte, cuestionó a los actores de la oposición local que no se manifestaron sobre los acontecimientos de ayer, a pesar de que "critican todos los días" la gestión de Insfrán: "Me surgen las ganas de decirles que no son formoseños, porque no cumplen la única cualidad necesaria que es querer y amar a Formosa".

"No me voy a detener tampoco a responder todas esas infundadas cosas que hacen en Comodoro Py, por donde quieran hacer denuncias. Yo estoy tranquilo, como ustedes también. No importa, estos son espumas, es un problema que se llama 'síndrome de fin de mandato'", ironizó el mandatario.

El grave estado de salud del fotorreportero herido

El fotógrafo Pablo Grillo es uno de los heridos de la represión. La policía le disparó en la cabeza con un tubo de gas lacrimógeno. Tuvo que ser operado de urgencia en el hospital Ramos Mejía y su pronóstico es reservado y crítico, según el primer parte médico de esta noche.

El padre del fotógrafo contó que los médicos le informaron que pudieron bajar la presión intracraneal y reconstruir algo del tejido. Quedó internado en terapia intensiva. Lejos de reconocer la violencia de la represión policial, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra los manifestantes y lo acusó a Grillo de ser un "militante K" del intendente de Lanús, Julián Álvarez. Además, primero sostuvo que estaba detenido y luego reconoció que estaba herido e internado.

"Se estaba cubriendo con unas vallas y maderas y cuando cae queda totalmente solo", relató su colega Juan Manuel Foglia, quien tomó una foto de la herida que tenía Grillo. "Luego lo asisten dos manifestantes y lo traen hacia donde estaba yo. Ahí pudimos ver la perforación que tenía en la frente, era descomunal"; relató, en dialogo con C5N.