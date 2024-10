Insfrán encabezó el acto por el Día de la Lealtad y se refirió al futuro del peronismo: "Hay que reconstruir el movimiento justicialista"

Como cada 17 de octubre, el movimiento peronista conmemora el Día de la Lealtad en homenaje a la gran movilización obrera y sindical de 1945 en Plaza de Mayo para la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, detenido pocos días antes, lo que se consideró el nacimiento del peronismo. En este marco, el gobernador Gildo Insfrán encabezó un acto en Formosa donde puso en valor la unidad del peronismo en el contexto político actual.

Al momento de hacer uso de la palabra, el mandatario formoseño señaló que "es un gran día, no solamente para los peronistas, sino también para ser soldado, patriota y defensor de los obreros" en referencia a una de las partes del discurso de Perón cuando salió al balcón de la Casa Rosada en 1945.

"Tenemos que unirnos los peronistas y buscar unirnos con todos los del espacio nacional y popular para evitar que esta derecha recalcitrante siga entregando nuestra soberanía nacional con el sufrimiento de nuestro pueblo", agregó el gobernador.

Por otra parte, se dirigió a los legisladores que acompañaron el veto a la ley de reforma jubilatoria, así como contra la ley de financiamiento universitario: "Los radicales que también tienen un origen como el nuestro, y sin vergüenza entregaron todo lo que tenían que entregar. Y festejaron en Olivos una traición a todos los argentinos. Nosotros vamos a trabajar para lograr la unidad. Vamos a seguir predicando por la unidad como siempre lo hicimos. Vamos a volver a ser gobierno por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra Nación. Nuestro país no se vende, no se alquila, no se presta".

"Hay que reconstruir el movimiento nacional justicialista, para eso el movimiento obrero organizado tiene un papel protagónico, tiene que estar más unido que nunca porque son la columna vertebral del movimiento nacional", prosiguió en su discurso.

Por último, Insfrán apuntó contra "los traidores que tienen discurso pero cuando hay que levantar la mano para defender a la patria hacen lo contrario" al decirles que "cuando cuando el pueblo pierde la paciencia hace sonar el escarmiento". "No vamos a entregar nuestra bandera, no nos vamos a arrodillar ante nadie, solo ante Dios. Van a caer ellos primero antes que ellos", concluyó.

Cabe destacar que, previamente, el mandatario publicó en su cuenta de X (ex Twitter): "Somos herederos de aquel legado imborrable y enarbolamos con firmeza las banderas que Perón nos enseñó: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social”.