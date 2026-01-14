Fiscalía española escuchará testimonios contra Julio Iglesias, según un grupo de derechos humanos

FOTO DE ARCHIVO: El artista Julio Iglesias recibe el título honorífico durante el concierto de graduación del Berklee College of Music en Boston

Dos ‍mujeres que dicen que fueron agredidas sexualmente por el cantante Julio Iglesias testificarán ante la fiscalía española, dijo ‍el miércoles el grupo ⁠de defensa de los derechos de la mujer que presentó una denuncia en su nombre.

Los intentos de Reuters de ponerse en contacto con representantes de Iglesias, de 82 años, el martes y el miércoles por correo electrónico y teléfono no obtuvieron respuesta. El sello discográfico de la estrella, Sony, no quiso hacer comentarios.

Women's Link Worldwide dijo que la denuncia, que ‌presentó ante el Tribunal Superior de Justicia ⁠de España el 5 de enero, ⁠acusaba a Iglesias de trata de seres humanos para trabajos forzados y servidumbre, además de abusos sexuales y violaciones de ‍los derechos de los trabajadores.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La directora ejecutiva del grupo, Jovana Ríos, dijo en una rueda ⁠de prensa por Internet que ‌la Fiscalía de la Audiencia Nacional tomaría declaración a las dos mujeres en calidad de testigos protegidos, y añadió que aún no se había fijado ninguna fecha y que el tribunal aún no había declarado formalmente su ‌competencia sobre ‌el caso.

La fiscalía no quiso hacer comentarios, alegando el carácter secreto de la investigación preliminar.

"Poder ser escuchadas por la Fiscalía es un paso muy importante en la búsqueda de justicia", añadió Ríos.

Iglesias es ​uno de los artistas latinos más vendidos del mundo, con más de 300 millones de discos vendidos en 14 idiomas.

Ríos describió a las dos denunciantes como jóvenes latinoamericanas en situación de vulnerabilidad que dependían en gran medida de su salario debido a sus condiciones económicas y sociales.

Las investigaciones penales sobre presuntos delitos ‍cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero suelen ser tramitadas por la Audiencia Nacional. El más reciente ejemplo fue el juicio por agresión sexual contra el exjefe del fútbol español Luis Rubiales por besar a una jugadora en Sídney, en ​Australia.

Ríos dijo que Women's Link también había sido contactada por otras mujeres que dijeron haber trabajado para Iglesias, pero se negó ​a proporcionar más detalles, citando preocupaciones de seguridad.

Citó a una de las dos denunciantes diciendo que había decidido ⁠denunciar por sí misma, por otras mujeres que trabajaban para Iglesias y por su país, la República Dominicana.

Con información de Reuters