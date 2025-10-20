Susana Giménez y Secco: un vínculo que atraviesa generaciones

La historia se repite, pero con nuevos matices. Más de 50 años después de su primer encuentro publicitario, Susana Giménez vuelve a prestar su imagen a Secco, la emblemática gaseosa argentina que busca reconectar con el público a través de un mensaje claro: la autenticidad nunca pasa de moda.

La alianza no es casual. Fue en la década del 70 cuando una joven Susana, todavía en los albores de su carrera mediática, apareció en las pantallas de televisión —todavía en blanco y negro— promocionando las botellas marrones de vidrio de la marca. Aquel comercial marcó el inicio de una relación que, aunque interrumpida por el paso del tiempo, siempre mantuvo un hilo conductor: la genuinidad.

El regreso con un guiño al pasado

Bajo el concepto "Lo auténtico Seccomparte", la nueva estrategia publicitaria de la compañía rescata ese primer spot como punto de partida narrativo. El material audiovisual recorre hitos de la trayectoria televisiva de Giménez —desde su famoso "shock" hasta los momentos más memorables de su programa— para trazar una analogía entre la espontaneidad de la conductora y los valores fundacionales de Secco.

La propuesta no solo mira hacia atrás: incorpora recursos de última generación como tecnología Stage Craft y animación asistida por inteligencia artificial, envueltos en una estética pop contemporánea. La pieza, dirigida por Pablo Checchi para la productora Prisma, contó con la dirección de producción de Daniela Bestard Pou y Jimena Viga como jefa de producción. La dirección creativa estuvo a cargo de Fabiana Paredes, mientras que Estudio Hendrix se ocupó de la banda sonora. Matías Cesani fue el responsable por parte del cliente. El resultado es un spot que dialoga entre épocas, apelando tanto a quienes recuerdan aquellos primeros comerciales como a audiencias más jóvenes.

Más de nueve décadas de historia

Con más de 90 años en el mercado, Secco busca consolidar su identidad como marca nacional sin renunciar a la modernización. Esta campaña representa un ejercicio de memoria colectiva: invita al público argentino a celebrar las historias compartidas, esas que permanecen en el tiempo y se transmiten de generación en generación.

La elección de Susana Giménez como rostro de esta nueva etapa no es solo un recurso nostálgico, sino una declaración de principios sobre qué significa mantenerse relevante sin perder la esencia.



El spot puede verse en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=omsphy5np5g

