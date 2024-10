Expoasado: llega a Formosa la primera edición del evento que reúne lo mejor de la gastronomía norteña

El asado, considerado el plato emblemático de la cultura argentina, trasciende su simple preparación para convertirse en un ritual que reúne a los amantes de la carne. Un buen asado invita, no solo a degustar exquisitas piezas de carne, sino también a disfrutar del arte de asar. En este contexto, Formosa se prepara para vivir la primera edición de la Expoasado, una feria gastronómica que no solo celebra esta icónica comida argentina, sino que también busca coronar al mejor asador de la región.

Los organizadores, informaron que el evento se realizará el sábado 9 y domingo 10 de noviembre, en el Predio Ferial Costanero Vuelta Fermoza. El ingreso será libre y gratuito, y los asadores que quieran participar, y convertirse en el gran maestro asador de Formosa, deben llenar de formar virtual el siguiente formulario.

El evento es impulsado por el Gobierno provincial junto con la Agencia de Desarrollo Empresarial Formosa. Se trata de una institución sin fines de lucro donde confluyen empresarios, cámaras, universitarios, técnicos y organismos gubernamentales para desarrollar las potencialidades de la economía regional y mejorar la competitividad de las empresas.

La tradición de la provincia con el asado

La provincia de Formosa construyó una sólida relación con el asado que no solo forma parte de la vida cotidiana, sino que también fue reconocida a nivel nacional. En junio de 2023, Germán Caballero, un formoseño oriundo del pequeño pueblo de General Lucio Mansilla, se consagró campeón en el quinto Campeonato Federal del Asado. Este reconocimiento no solo reafirma el amor de los formoseños por la carne asada, sino también el alto nivel de sus asadores.

Caballero creció a orillas del Río Bermejo y se inició en el mundo de la gastronomía a los siete años, cuando ayudaba a sus padres, Bety y Mingo, en la cocina. Desde entonces, la elaboración de comidas típicas y panificados para vender formaron parte de su vida. Esta experiencia le permitió desarrollar una conexión íntima con los alimentos y las tradiciones locales, lo que forjó su talento para los fogones. La victoria en la competencia federal no fue solo un logro individual, sino una muestra del arraigo que la cultura del asado tiene en Formosa.

Formosa y la importancia regional de los alimentos

Mientras la pasión por el asado es un símbolo de identidad en la provincia, el contexto socioeconómico llevó al Gobierno a implementar programas que buscan asegurar el acceso a alimentos para los formoseños. El programa Soberanía Alimentaria Formoseña, creado en 2021, se convirtió en un pilar para las familias más vulnerables. En lo que va del 2024, este programa logró comercializar más de 462.000 kilos de productos locales, superando las cuatro toneladas y media de alimentos vendidos a precios accesibles.

Este esfuerzo, que ya registró 308 ediciones, fortalece las cadenas productivas locales y recorre más de 3.000 kilómetros para acercar los alimentos a las comunidades. Ante la creciente crisis económica que afecta al país, la iniciativa se presenta como una solución efectiva para garantizar la seguridad alimentaria, en especial para aquellos sectores que más lo necesitan. La combinación de tradición, como el asado, y el compromiso por el bienestar social reflejan el espíritu solidario de Formosa.