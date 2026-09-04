Recta final para el gasoducto a Chilecito: La Rioja aporta fondos propios para completar la obra antes de fin de año

Con un avance del 97%, La Rioja encaró la recta final de la construcción del gasoducto a Chilecito. Con el objetivo de concretar la obra y habilitar la llegada del suministro antes de fin de año el gobierno de Ricardo Quintela decidió destinar $3.000 millones fondos provinciales para completar el 3% restante de los trabajos.

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Desde la provincia señalaron que la inversión forma parte de una política destinada a sostener obras de infraestructura consideradas prioritarias frente a las dificultades para obtener financiamiento nacional. Se explicó que la decisión fue adoptada luego de adecuar el presupuesto provincial y alcanzar un acuerdo con la empresa responsable de la construcción.

El esquema contempla que la Provincia realice los pagos en cuotas para garantizar la continuidad de los trabajos hasta su finalización. La fecha estimada para retomar los trabajos en el gasoducto es el próximo 15 de septiembre, beneficiando no solo a Chilecito sino también a las localidades de Chamical y Patquía.

En diálogo con Radio La Torre, el ministro de Agua y Energía de La Rioja, Adolfo Scaglioni, confirmó que la decisión fue adoptada por el gobernador Ricardo Quintela ante la situación que atravesó la obra a nivel nacional. “Esta es una decisión que ha tomado el gobernador en virtud del abandono que ha tenido esa obra por parte de la Nación”, expresó.

Scaglioni remarcó que el tendido principal hasta Chilecito ya está prácticamente concluido y que no será necesario continuar con la colocación de cañerías. Frente a estos avances es que desde la provincia prevén que antes de enero 2027 la obra ya estaría culminada en beneficio de muchas muchas familias, empresas, industrias y emprendimientos que requieren el servicio para desarrollar o ampliar sus operaciones.

Impacto positivo en La Rioja

Desde la provincia remarcaron que el arribo del suministro permitirá extender paulatinamente la red y abrir nuevas oportunidades de conexión. Aunque se indicó que aún no hay un relevamiento definitivo sobre cuántas familias se sumarán en una primera etapa, aseguró que la capacidad proyectada facilitará abastecer futuras extensiones.

Por otro lado, también se puntualizó en que uno de los ejes centrales del proyecto apunta directamente al crecimiento productivo. En este sentido, el ministro de Agua y Energía puso de ejemplo a la firma Agua Andina, una de las empresas radicadas en el interior provincial que con la llegada del gas permitirá podrá reducir sus costos de producción