Los países de la UE aprueban definitivamente la prohibición del gas ruso

La ilustración muestra un gasoducto natural y las banderas de la UE y Rusia

‍Los países de la Unión Europea dieron el lunes su aprobación final ‍al plan del ⁠bloque para prohibir las importaciones de gas ruso a finales de 2027, lo que permitirá que se convierta en ley.

La norma convierte en jurídicamente vinculante la promesa de la UE de cortar los lazos con su antiguo principal proveedor de gas, casi ‌cuatro años después de la invasión ⁠a gran escala de ⁠Ucrania por Rusia en 2022.

Los ministros de los países de la UE aprobaron la ‍ley en una reunión celebrada el lunes en Bruselas, aunque Eslovaquia ⁠y Hungría votaron en ‌contra.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hungría dijo que llevaría el caso ante el Tribunal de Justicia Europeo.

La prohibición se diseñó para ser aprobada por una mayoría reforzada de países, lo que ‌permitió ‌superar la oposición de Hungría y Eslovaquia, que siguen dependiendo en gran medida de las importaciones energéticas rusas y quieren mantener estrechos lazos con ​Moscú.

Según el acuerdo, la UE pondrá fin a las importaciones rusas de gas natural licuado a finales de 2026 y de gas por gasoducto el 30 de septiembre de 2027.

La ley permite trasladar ese plazo al ‍1 de noviembre de 2027, a más tardar, si un país tiene dificultades para llenar sus cavernas de almacenamiento de gas con suministro no ruso antes de la temporada ​de calefacción invernal.

Rusia suministraba más del 40% del gas de la UE antes de la ​guerra de Ucrania. Ese porcentaje se redujo a alrededor del 13% en 2025, ⁠según los últimos datos disponibles de la UE.

Con información de Reuters