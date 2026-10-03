Frente al nuevo implementación nacional, La Rioja avanza con la reorganización del sistema judicial

La Provincia de La Rioja avanza con la reorganización de su sistema de Justicia. A través del gobernador Ricardo Quintela se designó a María Virginia Jalil Colomé como nueva Defensora Pública Oficial, una decisión que adquiere especial relevancia ante la inminente implementación del Sistema Penal Acusatorio, prevista para el 8 de marzo.

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Durante una entrevista con Medios Rioja, Jalil Colomé explicó que la Defensoría tiene una función orientada a garantizar los derechos ciudadanos dentro del marco de la legalidad. Su trayectoria incluye el paso por la Justicia como jueza, su desempeño como fiscal general en Catamarca y más de dos años de experiencia con el sistema acusatorio en Villa Mercedes, San Luis.

La funcionaria también explicó cómo se distribuirá el trabajo junto al Dr. Chumbita. En la primera instancia, asumirá la representación de las causas desde el momento en que una persona sea formalmente imputada, mientras que Chumbita intervendrá cuando esas personas lleguen a juicio oral y continuará con su defensa durante la etapa de condena.

Una Defensoría con intervención en distintos fueros

Jalil Colomé destacó que la institución tiene un carácter multifuero, lo que permite abordar problemáticas de distinta naturaleza. Entre ellas mencionó situaciones vinculadas con personas migrantes y amparos relacionados con el acceso a la salud.

En ese marco, remarcó los límites de la actuación de la defensa pública y sostuvo que no se hace "nada ilegal, no se fabrican pruebas, sino garantizar el derecho de defensa que prevé la Constitución Nacional".

La funcionaria también puso especial énfasis en los derechos sociales y en el acceso a las prestaciones médicas. Frente a situaciones en las que obras sociales niegan determinados tratamientos, expresó: "No concibo gente carenciada, sin acceso a prótesis, a intervenciones quirúrgicas, a acompañantes terapéuticos, porque en una obra social les digan que no".

Su planteo incluye especialmente a personas enfermas o con discapacidad que requieren tratamientos, intervenciones o elementos necesarios para su atención.

El desafío del nuevo Sistema Penal Acusatorio

Al referirse al funcionamiento de la Defensoría, Jalil Colomé señaló que encontró una estructura “impecablemente organizada” después de interiorizarse sobre su funcionamiento. El próximo desafío estará relacionado con la implementación del Sistema Penal Acusatorio, prevista para el 8 de marzo.

La funcionaria cuenta con experiencia previa en este modelo a partir de su trabajo durante más de dos años en San Luis. Según explicó, se trata de un sistema “agilísimo” que requerirá una división clara de las funciones para mejorar la respuesta de la Justicia frente a las demandas de la ciudadanía.

La llegada del nuevo esquema procesal marcará así una nueva etapa para la Defensoría Pública, que deberá adaptar su funcionamiento a las características del sistema y sostener su tarea de garantizar el derecho de defensa durante las distintas instancias del proceso penal.