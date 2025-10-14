Lecornu pronunciará un discurso clave mientras su destino pende de un hilo

FOTO DE ARCHIVO. El reelegido primer ministro de Francia, Sebastien Lecornu, pronuncia un discurso junto al jefe de gabinete del primer ministro de Francia, Philippe Gustin, y la ministra de Defensa de Francia, en el Hotel Matignon en París, Francia

14 oct (Reuters) -El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se dirigirá el martes al Parlamento para exponer sus prioridades presupuestarias, con la esperanza de ganarse a un número suficiente de socialistas para evitar perder una moción de censura que hundiría aún más a Francia en el fango político.

La extrema izquierda y la extrema derecha ya han presentado sus propias mociones de censura, que se votarán el jueves por la mañana. Lecornu perderá a menos que consiga convencer a los socialistas de que no apoyen la medida.

Francia atraviesa la peor crisis política de las últimas décadas, con una sucesión de Gobiernos en minoría que intentan sacar adelante unos presupuestos para reducir el déficit en una legislatura truculenta y dividida en tres bloques ideológicos distintos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

PRIMERA REUNIÓN DEL NUEVO GABINETE

Lecornu, de 39 años, ya era el primer ministro que menos tiempo había ocupado el cargo en la historia moderna de Francia antes de retomarlo a finales de la semana pasada tras su dimisión, pero ahora se enfrenta a la posibilidad de perder la moción de censura.

Si Lecornu cae esta semana, los expertos creen que el presidente Emmanuel Macron no tendría más remedio que convocar nuevas elecciones legislativas.

Macron ha pasado por cinco primeros ministros en menos de dos años. Hasta ahora se ha negado a convocar nuevas elecciones legislativas o a dimitir.

Antes de su discurso, que comenzará a las 1300 GMT, Lecornu se dirigirá a su primera reunión de gabinete con Macron desde que fue reelegido a última hora del viernes. El nuevo gabinete de Lecornu, en el que muchos de los puestos de elección se mantuvieron sin cambios desde su anterior alineación que duró solo 14 horas, se presentó el domingo por la noche.

Los socialistas, divididos a su vez entre facciones centristas y de izquierda más dura, se reunirán el martes para decidir si derrocan al Gobierno. Solo unos 25 diputados socialistas tendrían que apoyar una moción de censura para que Lecornu cayera.

Los socialistas quieren que Lecornu derogue la reforma de las pensiones de Macron y ponga en marcha un impuesto a los multimillonarios, pero hacerlo podría llevar a los conservadores a retirarle su apoyo y derribarle.

"La posición colectiva de los socialistas dependerá de si el primer ministro cede en puntos importantes y significativos, en particular en lo que se refiere a la reforma de las pensiones, pero no solo eso. También dependerá de lo que diga sobre la justicia fiscal", dijo a Sud Radio Arthur Delaporte, portavoz del partido.

Lecornu pretende recortar el presupuesto en más de 30.000 millones de euros (35.000 millones de dólares) el año que viene para reducir el déficit fiscal al 4,7% de la producción económica, según informó La Tribune a última hora del lunes.

(1 dólar = 0,8649 euros)

Con información de Reuters