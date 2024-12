Tras el fallo de la Corte, Mayans respaldó a Insfrán y destacó su gestión: "Ha hecho una administración increíble"

El senador nacional y presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), José Mayans, cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la reelección indefinida en Formosa, acusando que se trató de “decisiones políticas influidas por ciertos sectores”

El fallo del máximo tribunal se conoció el pasado jueves, tras una presentación judicial que cuestionaba la constitucionalidad del artículo 132 de la Constitución de Formosa, el cual permitía la reelección indefinida del gobernador. La Corte determinó que dicha disposición vulnera los principios republicanos y democráticos consagrados en la Constitución Nacional.

En declaraciones a FM Millenium, un legislador nacional afirmó: "El único requisito es que te vote la gente. Todos pueden ser reelectos en Formosa", y aprovechó para ironizar sobre el ex presidente Mauricio Macri al señalar: "Pero si no te vota la gente, no sos reelecto, como le pasó a Macri".

“Insfrán ha hecho una administración increíble. Inauguró una escuela por día en los últimos cinco años”, concluyó Mayans acerca de la gestión del actual goberandor.

El apoyo de la CGT

Tras conocerse el fallo, la Confederación General del Trabajo (CGT) Delegación Regional Formosa respaldó al Gobernador Insfrán y aseguró que la decisión del Tribunal: "Está viciada de argumentos inverosímiles y queda claramente en evidencia que la misma responde a espurios intereses políticos".

"La independencia de las provincias argentinas no puede ser avasalladas con dictámenes fallidos que atentan contra la voluntad del pueblo que tiene el derecho de establecer democráticamente las reglamentaciones y leyes que señalen el camino y futuro de cada sociedad que habita, convive y conoce el lugar donde nace y se realiza, de acuerdo a la voluntad de la mayoría", expresaron dese la CGT local.

En ese sentido, remarcaron el compromiso entre los trabajadores de la CGT y el Gobierno provincial: "La inmensa mayoría de los trabajadores formoseños, a través de sus representantes en la CGT Regional, se mantendrá firme en seguir acompañando al gobernador Gildo Insfrán".

Por último advirtieron: "Ante la pretensión de avasallamiento de nuestros derechos fundamentados en nuestra Carta Magna provincial, nos mantendremos alertas, unidos y movilizados".