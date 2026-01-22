Con obras hídricas clave, Formosa consolida la asistencia a comunidades rurales tras las inundaciones

En el marco de una gira para supervisar la ejecución de obras hídricas frente a la crecida del Bañado La Estrella, el gobierno de Formosa avanza con obras de infraestructura en las comunidades del oeste provincial.

En el paraje El Lindero, a 60 kilómetros de Los Chiriguanos, se ejecutan mejoras en caminos, sistemas de drenaje y accesos a servicios esenciales, fortaleciendo la conectividad y facilitando la vida cotidiana de los habitantes. Estas acciones forman parte de un plan provincial que prioriza la protección de las comunidades frente a contingencias hídricas y el desarrollo regional.

“Es importantísima. En años anteriores perdíamos muchos animales por el avance del agua. Pero ahora, gracias a la gestión del gobernador Gildo Insfrán, tenemos la solución”, señaló una vecina del paraje Lindero, en el Departamento de Bermejo, en diálogo con Agenfor. En este mismo sentido, destacó el labor de la Dirección Provincial de Vialidad.

Montes explicó que junto a su familia se dedican a la cría de ganado menor, como ovejas, chivas y chanchos, además de vacas. Señaló que antes debían trasladarse constantemente por las inundaciones, pero ahora esperan poder quedarse. Su mayor deseo en poder instalarse y planificar su casa propia. “Le doy gracias a Dios y al señor Gobernador porque nos sigue apoyando. Esto nos permite pensar en una casita para vivir felices y cómodos”, concluyó.

Formosa refuerza asistencia a productores ante la crecida del río Pilcomayo

Por otro lado, hace pocas días hubo inundaciones del Río Pilcomayo, lo que generó una respuesta rápida por parte de Gobierno provincial. Este sentido se diseñó una política de asistencia permanente a los productores afectados, con la participación de diversas carteras del Poder Ejecutivo en las distintas localidades de la región.

“Hace pocos días estuvimos en Campo del Cielo, observando las obras que lleva adelante Vialidad Provincial en la barrera de contención. Para defender al pueblo, el trabajo que se realiza todos los años es impresionante e imponente”, señaló el titular del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, en el que se destacó los trabajos que se realizan para proteger a las comunidades.

Además, en este contexto, aseguró que la provincia mantiene una fuerte inversión para proteger los lugares afectados. “Tenemos todas las localidades resguardadas de la crecida anual del Bañado La Estrella, donde la provincia realiza una fuerte inversión en la contención y el mantenimiento de las barreras”, detalló.

En relación al IPAIPPA, el funcionario señaló que supervisaron la producción en Campo del Cielo y recorrieron las chacras de los paipperos originarios de la zona. Asimismo, adelantó que esta semana continuarán con visitas a otras comunidades del oeste provincial.