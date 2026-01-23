Casa propia: Formosa está entre las provincias con mayor cantidad de familias propietarias

Según el análisis de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), correspondientes al segundo trimestre de 2025, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, Formosa se ubicada como el aglomerado del NEA con mayor cantidad de familias propietarias de viviendas y terrenos.

La evaluación se realizó en el porcentaje de hogares del país en los que la vivienda y el terreno son de propiedad de quienes los habitan. Desde la consultora Politiké detallaron que el relevamiento por aglomerados permite observar una situación destacada en Formosa. Según el informe, durante el período analizado, el 72 por ciento de las viviendas y terrenos del aglomerado formoseño pertenece a las familias que residen en ellos.

Este registro se ubica por encima del promedio nacional, que alcanza el 61,9 por ciento, y posiciona a Formosa como el tercer aglomerado del país y del Norte Grande en materia de propiedad habitacional. De este modo, el aglomerado se consolida como el primero del Nordeste Argentino en cantidad de hogares propietarios de la vivienda y el terreno donde viven, de acuerdo con los datos oficiales correspondientes al segundo trimestre de 2025.

Crece la estructura productiva en Formosa

Al cierre de 2025, Formosa se consolidó una notable expansión en su estructura productiva, lo que alcanzó un total de 1036 empresas industriales activas. Este incremento representa un salto significativo frente a las 788 unidades registradas en el periodo 2021–2024, lo que refleja un crecimiento del entramado local y una mayor capacidad del Estado para monitorear y acompañar al sector PyME.

A través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería, la provincia logró un seguimiento detallado de rubros y escalas productivas, lo que facilita el diseño de políticas públicas y herramientas de promoción adaptadas a las necesidades reales de la inversión privada.

Este proceso de fortalecimiento se apoya en la modernización administrativa y la digitalización, y destacó que cerca de 400 firmas ya integran el Registro de Industria de la Provincia. La implementación de trámites completamente online permitió que más de un centenar de empresas obtengan su certificación industrial en plazos mínimos, lo que redujo la carga burocrática de manera drástica.

Complementariamente, el uso de herramientas tecnológicas como el Mapa Industrial basado en sistemas de información geográfica (GIS) permite una planificación estratégica de la infraestructura y la logística, y aseguró un desarrollo sustentable y ordenado en todo el territorio formoseño.