Formosa quedó entre las jurisdicciones de mayor crecimiento mensual del empleo en la construcción

Formosa se ubicó entre las provincias con mayor crecimiento mensual del empleo registrado en la construcción durante agosto de 2026, con una suba del 4,7%. Así lo informó la consultora POLITIKÉ a partir del análisis de datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), en un contexto nacional marcado por retrocesos en los puestos de trabajo, las empresas y los salarios del sector.

{{{htmlAmp}}}

El informe destacó el desempeño de la provincia frente a la tendencia general del país y señaló que el crecimiento intermensual la posicionó entre las jurisdicciones con mejores resultados durante ese período.

Por otra parte, los datos de octubre también mostraron resultados positivos para Formosa en el mercado automotor. Las inscripciones iniciales de autos aumentaron un 7,7% interanual, lo que ubicó a la provincia en el segundo lugar del ranking nacional y del Norte Grande, y en el primero de la región NEA. El resultado contrastó con la caída del 11,7% registrada en el promedio nacional.

En el segmento de motovehículos, el incremento fue aún mayor: las inscripciones iniciales de motos crecieron un 112,3% respecto de octubre de 2025. Con esa variación, Formosa ocupó el segundo puesto a nivel nacional y en el Norte Grande, y encabezó el crecimiento en el NEA.

Los indicadores reflejan un desempeño positivo de la provincia en empleo de la construcción y patentamientos, según los datos relevados por la consultora.

Formosa lideró el NEA en superávit fiscal

Formosa se ubicó en el segundo puesto del ranking nacional de solidez fiscal, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la consultora privada Empiria que evaluó el desempeño financiero de las provincias durante el primer semestre del año. El resultado también posicionó al distrito como el de mayor superávit primario de la región del Nordeste Argentino (NEA).

Según el informe, la provincia alcanzó un superávit primario equivalente al 1,5% de su Producto Bruto Geográfico (PBG), un indicador que refleja la diferencia entre los ingresos y los gastos antes del pago de intereses de la deuda. A su vez, presentó un endeudamiento prácticamente nulo, situado en torno al 1%.

Estos registros ubican a Formosa entre las jurisdicciones con menor exposición financiera y mayor previsibilidad para administrar sus recursos. En el NEA, el resultado contrasta con los números deficitarios registrados por Corrientes y Misiones, según el relevamiento.

El desempeño fiscal se produjo en un escenario de reducción de los ingresos que reciben las provincias desde el Estado nacional. Durante el período analizado, las transferencias nacionales a los distritos cayeron un 3% en términos reales, mientras que la recaudación del IVA coparticipable retrocedió un 8%.

Frente a esa disminución de los recursos federales, Formosa logró sostener el equilibrio de sus cuentas mediante la administración de los ingresos disponibles y una baja exposición al endeudamiento. La deuda provincial, cercana al 1%, aparece como uno de los factores destacados por la consultora para explicar su posición en el ranking.