El Gobierno de Formosa realizó este miércoles 18 una jornada técnica para conmemorar los 20 años del Programa Esmeralda, una iniciativa destinada a identificar y aprovechar fuentes de agua subterránea en distintos puntos de la provincia. El encuentro se desarrolló en el Galpón “C” del Paseo Costanero de la ciudad capital y reunió a profesionales, técnicos, especialistas, estudiantes e instituciones vinculadas a los recursos hídricos.

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Durante la jornada, organizada por el Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP), dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, se compartieron experiencias y resultados de los trabajos realizados desde la puesta en marcha del programa, además de los avances en el conocimiento de los acuíferos y las herramientas técnicas desarrolladas para mejorar la planificación del abastecimiento de agua.

Bajo los lemas "20 años de conocimiento, trabajo y gestión del recurso hídrico" y "20 años mirando hacia el futuro", el encuentro puso el foco en el recorrido de la iniciativa y en su contribución a la búsqueda de alternativas de provisión de agua para las comunidades formoseñas.

Más de 150 perforaciones en 85 localidades

El Programa Esmeralda comenzó a desarrollarse entre 2004 y 2005 con el objetivo de identificar fuentes de agua subterránea a grandes profundidades. Para ello se realizaron perforaciones que, en algunos casos, superaron los 400 metros, especialmente en zonas alejadas de los principales cursos fluviales.

Entre las primeras intervenciones se mencionaron los trabajos realizados en María Cristina, Lote Ocho, General Mosconi y El Potrillo, localidades del oeste formoseño donde el acceso al agua constituye un desafío para las comunidades.

A lo largo de estas dos décadas, los estudios alcanzaron a 85 localidades y permitieron concretar más de 150 perforaciones en distintos puntos del territorio provincial. Ese trabajo contribuyó a ampliar la información disponible sobre las características geológicas e hidrogeológicas de la provincia y a identificar distintas formaciones acuíferas.

Entre ellas se encuentran el Terciario Subandino, señalado como el más profundo, y el acuífero del oeste, conocido como Tuyuyú, de carácter intermedio. La identificación de estas reservas permite contar con información para evaluar las posibilidades de aprovechamiento y planificar nuevas alternativas de abastecimiento.

Durante las exposiciones también se remarcó que el agua subterránea constituye un componente estratégico de los recursos hídricos provinciales y que su utilización requiere estudios permanentes, monitoreo y criterios técnicos para garantizar un manejo responsable.

Exposiciones técnicas y presentación de un libro

La jornada contó con la participación del ministro de Planificación, Daniel Malich, quien expuso sobre la gestión integrada de los recursos hídricos en Formosa, mientras que el administrador general del SPAP, Julio César Vargas Yegros, presentó los principales aspectos y avances del Programa Esmeralda.

También participaron la geóloga María Eugenia Pérez, quien abordó la hidrogeología y las perforaciones realizadas en el marco de la iniciativa; y el ingeniero en Perforaciones Raúl Antonio Sosa, que disertó sobre los acuíferos freáticos de la provincia, desde su exploración hasta las condiciones para su manejo sustentable.

Por su parte, el geólogo Federico Moya Ruiz expuso sobre la evolución de las metodologías utilizadas para perforar pozos profundos en el oeste formoseño y el entubado con cruce de cañería. La diputada provincial Cristina Mirassou se refirió a los beneficios saludables del Programa Esmeralda. Las actividades de la mañana concluyeron con la presentación del libro “Plan Hidrológico de la Provincia de Formosa”, a cargo del doctor Carlos Schulz.

La agenda hídrica provincial

Durante la tarde se realizó la apertura oficial de la Asamblea Ordinaria Nº XLVIII del Consejo Hídrico Federal (COHIFE), que se extenderá hasta el 20 de noviembre en la sede del Servicio Provincial de Agua Potable. La conmemoración de los 20 años del Programa Esmeralda se desarrolló así en paralelo con un espacio de intercambio entre representantes de distintas áreas vinculadas a la gestión del agua.

El trabajo acumulado permitió ampliar el conocimiento sobre las reservas subterráneas de Formosa y fortalecer las capacidades técnicas para su aprovechamiento. La información obtenida constituye una herramienta para planificar el abastecimiento tanto para el consumo humano como para las actividades productivas.

La gestión de estos recursos también adquiere relevancia frente a las dificultades que generan los períodos de sequía y la necesidad de contar con fuentes alternativas de provisión. En ese marco, el programa se consolidó como una de las iniciativas provinciales orientadas al estudio y la planificación del recurso hídrico.