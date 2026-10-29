Formosa activa un plan de contingencia ante la crecida del río Paraguay y asiste a productores para proteger la hacienda

El Gobierno de Formosa puso en marcha un plan de contingencia para acompañar a los productores ganaderos ante la crecida del río Paraguay y los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño. La estrategia contempla la articulación entre organismos provinciales y nacionales, el seguimiento de la situación hídrica y la agilización de trámites necesarios para movilizar los animales.

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A través del Ministerio de la Producción y Ambiente, la Provincia coordina acciones en las localidades ribereñas para facilitar el traslado de la hacienda y resguardar el patrimonio de las familias rurales.

La asistencia se concentra en Banco Payaguá, General Mansilla y Colonia Cano, donde los equipos técnicos trabajan junto a los productores para anticiparse a los posibles riesgos asociados a los pulsos de crecida.

Coordinación para trasladar la hacienda a zonas seguras

En ese marco, la Subsecretaría de Producción Sustentable, a cargo del ingeniero Nazareno García Labarthe, encabezó un operativo en la EPEP N.º 203 “Ciudad de Luján”, en Banco Payaguá. La actividad reunió a productores de la zona, representantes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), efectivos de la Policía provincial y autoridades legislativas locales.

Uno de los objetivos centrales fue agilizar los requisitos administrativos para habilitar el traslado de los animales hacia zonas más altas. Entre las gestiones abordadas se encuentran la actualización del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) y la constitución del domicilio electrónico.

La iniciativa apunta a evitar que las gestiones burocráticas demoren las medidas preventivas y a facilitar una respuesta rápida ante eventuales complicaciones derivadas de la crecida.

"Todos están muy atentos a la situación, monitoreando el fenómeno de El Niño en las zonas potenciales de riesgo y articulando con los distintos organismos, tanto provinciales como nacionales, para brindar una respuesta rápida a los productores en Banco Payaguá y en todas las zonas de la provincia, en caso de ser necesario", señaló García Labarthe.

Asistencia territorial y acompañamiento a los productores

El operativo forma parte de una estrategia que combina el monitoreo de las condiciones hídricas con la asistencia directa a los productores. Según la información oficial, mientras las áreas competentes siguen la evolución del fenómeno climático, los equipos provinciales mantienen presencia en las zonas potencialmente afectadas para facilitar las gestiones y coordinar respuestas.

El Gobierno formoseño también vinculó estas acciones con otras políticas destinadas a fortalecer la actividad productiva, entre ellas la apertura de canales formales de comercialización para incorporar a productores paipperos a la economía y mejorar sus condiciones de venta.

La asistencia ante la crecida se suma así a las medidas orientadas a sostener la producción y reducir los riesgos que enfrentan las familias rurales frente a las contingencias climáticas.

Jornada de regularización en General Mansilla

Como parte de las acciones previstas, el jueves 5 de noviembre se realizará una jornada integral de regularización en General Mansilla. Allí, los productores podrán gestionar trámites vinculados con el RENSPA, ATP, ARCA y los títulos de marcas y señales.

En paralelo, los equipos de la Subsecretaría de Producción Sustentable y de la Dirección de Registro, Control y Fiscalización permanecerán en la región durante la semana para garantizar la continuidad de la asistencia.

Con estas medidas, la Provincia busca facilitar la preparación de los productores ante la evolución del río Paraguay, agilizar el traslado preventivo de la hacienda cuando resulte necesario y proteger la actividad ganadera en las zonas ribereñas.