El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó este miércoles las actividades por el 138° aniversario del departamento General Lamadrid, en Villa Castelli, donde participó de la entrega de viviendas construidas con financiamiento provincial y a través del Plan Angelelli. Durante el acto, defendió la continuidad de la obra pública, cuestionó la interrupción de los fondos nacionales y aseguró que su gestión avanzará con las soluciones habitacionales que quedaron pendientes.

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La jornada contó con la presencia de la vicegobernadora Teresita Madera y del intendente Luis Orquera. En ese marco, se entregaron 11 viviendas ejecutadas mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el Municipio, además de dos unidades correspondientes al Plan Angelelli. Con estas últimas adjudicaciones, el programa habitacional alcanza las 18 viviendas entregadas en el departamento General Lamadrid y un total de 1.039 soluciones habitacionales concretadas en toda la provincia desde su implementación.

En su discurso, Quintela expresó su satisfacción por acompañar a las familias beneficiarias y destacó el objetivo social del Plan Angelelli, inspirado en el legado de monseñor Enrique Angelelli, que busca garantizar el acceso a una vivienda a los sectores más vulnerables. El mandatario también puso en valor la decisión de continuar con proyectos habitacionales que habían quedado paralizados por la interrupción del financiamiento nacional. Según explicó, la Provincia avanzó mediante un esquema de trabajo conjunto con los municipios y con recursos propios.

“Nosotros enviamos los recursos y el dinero quedó acá, en el departamento. La mano de obra fue local y eso permitió que los recursos circularan en la comunidad, de bolsillo en bolsillo. Así se construye una ciudad, una provincia y un país: generando trabajo, consumo y oportunidades para que cada familia pueda desarrollar su propio proyecto de vida”, sostuvo.

Críticas a Nación y defensa de la obra pública

Durante su intervención, Quintela cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de suspender la obra pública nacional y defendió la responsabilidad del Estado en la atención de las necesidades sociales. Consideró que la sociedad elige a sus representantes para que se ocupen de los problemas de la comunidad y no para que se desentiendan de ellos.

“Ese es el rol del Estado: construir las obras que la sociedad por sí sola no puede construir”, afirmó. En ese contexto, criticó las políticas del Gobierno nacional y manifestó: “Este va a ser un presidente que ningún argentino va a tener la dicha de ver inaugurando una vivienda, una fábrica o generando un puesto de trabajo”.

El gobernador también se refirió al papel del Estado en la prestación de servicios y en la generación de condiciones para el desarrollo. Sostuvo que, si bien el mercado tiene un lugar en la economía, no puede resolver por sí solo las necesidades de toda la población. “Nosotros propiciamos el mercado, pero el mercado no resuelve los problemas de la comunidad. El Estado no está para ganar plata, está para garantizar que nuestras familias tengan oportunidades de vivir cada día un poquito mejor”, expresó.

En esa línea, convocó a construir una alternativa al modelo económico nacional, con eje en la producción, el empleo y la distribución de oportunidades. Planteó que ese camino debe permitir generar puestos de trabajo y riqueza, además de garantizar el acceso a la educación, la salud y mejores condiciones de vida.

Por otra parte, ratificó que su gestión buscará terminar las viviendas que quedaron pendientes en General Lamadrid y en el resto del territorio provincial. “Así como vamos a concluir estas viviendas, vamos a concluir todas las viviendas que se iniciaron durante nuestra gestión en toda la provincia de La Rioja. De alguna manera lo vamos a hacer”, aseguró.

Obras para mejorar el barrio

El intendente Luis Orquera destacó el acompañamiento del Gobierno provincial para sostener las obras habitacionales y de infraestructura en el departamento, en un contexto económico nacional complejo. Consideró que la entrega de una vivienda representa una oportunidad fundamental para familias que no cuentan con recursos suficientes para construir o comprar una propiedad. “Entregar una vivienda en estos tiempos es muy importante, porque para muchas familias resulta prácticamente imposible construirla o comprarla con sus propios recursos”, señaló.

Además, detalló los trabajos complementarios que se llevan adelante para mejorar las condiciones del barrio. Entre ellos mencionó la ampliación del alumbrado público, con participación de EDELAR; las tareas de asfaltado y una nueva conexión de abastecimiento de agua potable que se ejecuta junto al Instituto Provincial del Agua de La Rioja (IPALaR), con el objetivo de fortalecer el servicio durante los meses de mayor demanda.

Orquera también destacó la inauguración de una cancha de pádel y confirmó que el Municipio continuará trabajando para finalizar las viviendas pendientes durante 2027. “Estamos poniendo en valor este barrio en todos los sentidos. Sin el apoyo del gobernador, muchas de estas obras no se hubieran podido realizar”, manifestó.

La vivienda como derecho

Por su parte, el secretario de Vivienda, Diego Rivero, destacó la decisión del Gobierno provincial de sostener los proyectos habitacionales afectados por la suspensión de los fondos nacionales desde diciembre de 2023. El funcionario recordó que, al momento de interrumpirse el financiamiento, La Rioja tenía aproximadamente 1.700 viviendas en ejecución, entre ellas las unidades que fueron entregadas durante la jornada en Villa Castelli.

“Si no hay un Estado presente, no hay forma de acceder a una vivienda, al asfalto o a la iluminación. La vivienda no es un privilegio, es un derecho constitucional”, afirmó. La entrega también tuvo un momento emotivo cuando Laura, una de las beneficiarias, habló en representación de las familias que recibieron sus casas y compartió lo que significó alcanzar ese objetivo después de años de espera y esfuerzo.

“Es un día muy emocionante para mí y para mi familia. Recibir esta vivienda es algo por lo que venimos luchando desde hace mucho tiempo. Soy mamá soltera y todos sabemos lo mucho que cuesta”, expresó.