Fiscalía alemana informa de detención en Croacia de segundo sospechoso del caso Nord Stream

Imagen de archivo de una fuga de gas en Nord Stream 2 vista desde un interceptor F-16 danés en Bornholm, Dinamarca.

La fiscalía alemana informó el miércoles de que un ‌segundo sospechoso ucraniano, ‌al que acusa de estar implicado en las explosiones del gasoducto Nord Stream de 2022, fue detenido en Croacia y será extraditado a Alemania.

El primer sospechoso del caso, el exoficial del ejército ucraniano Serhii ​K., fue acusado ⁠en julio por la fiscalía de ‌haber orquestado las explosiones actuando en ⁠nombre de entidades estatales ⁠ucranianas.

El sospechoso, que fue detenido en Italia en agosto de 2025 y trasladado a Alemania ⁠en noviembre, ha negado cualquier implicación ​en las explosiones ocurridas cerca ‌de la isla danesa ‌de Bornholm.

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Las autoridades de Kiev afirmaron que ⁠no disponen de información suficiente para responder en detalle a las acusaciones alemanas.

La Fiscalía Federal de Alemania identificó al ​segundo ciudadano ‌ucraniano únicamente como Vladimir Z. en un comunicado, añadiendo que fue detenido en la ciudad croata de Pula por las fuerzas policiales locales, que ⁠actuaron en virtud de una orden de detención europea.

La fiscalía afirmó que Vladimir Z. era un buceador cualificado que formaba parte de un grupo liderado por Serhii K. que colocó explosivos contra los gasoductos Nord Stream 1 ‌y Nord Stream 2.

Reuters no pudo contactar de inmediato con Vladimir Z. ni con ningún representante legal para recabar sus comentarios.

La Administración de Policía del condado de Istria comunicó ‌a Reuters que la policía local llevó a cabo una detención en un establecimiento turístico ‌de Pula ⁠el miércoles por la mañana y estaba comprobando si se trata ​de la persona buscada por el tribunal federal de Karlsruhe.

(Reporte adicional de Ivana Sekularac en Belgrado; editado en español por Carlos Serrano)