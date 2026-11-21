Formosa desarrolla una estrategia de modernización tecnológica basada en la inversión pública, la expansión de la conectividad, la capacitación y la incorporación de herramientas de innovación, con el objetivo de ampliar el acceso de la población a las nuevas tecnologías. La política provincial combina infraestructura digital, espacios de formación y asistencia a los sectores productivos, en un contexto nacional atravesado por el debate sobre el papel del Estado en el desarrollo económico y tecnológico.

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Uno de los principales ejes de esta estrategia es la extensión de la red de conectividad. Según los datos del INDEC correspondientes a junio de 2026, la provincia alcanzó los 580.130 accesos a Internet, con un crecimiento interanual del 3,5%, por encima del promedio nacional del 3,3%. En el caso de las conexiones fijas, el incremento llegó al 24,2%, frente al 9% registrado a nivel nacional.

Estos indicadores se vinculan con el despliegue de más de 2.500 kilómetros de fibra óptica en el territorio formoseño, una infraestructura desarrollada a través del Plan Formosa Digital. La red permite conectar establecimientos educativos, hospitales, organismos públicos y espacios comunitarios, con el propósito de extender los servicios digitales más allá de los principales centros urbanos.

La planificación contempla especialmente a las localidades del interior, donde las inversiones en infraestructura no siempre encuentran condiciones de rentabilidad para los prestadores privados. En ese sentido, la puesta en funcionamiento de un nodo de conectividad en Banco Payaguá, departamento de Laishí, representa un ejemplo de la expansión de la red hacia comunidades rurales.

El acceso a Internet en estos lugares permite ampliar las posibilidades de comunicación, educación, acceso a información y desarrollo de actividades productivas. La conectividad aparece así como una herramienta que no solo modifica la forma de comunicarse, sino que también puede facilitar el acceso a servicios y oportunidades para poblaciones alejadas de los centros urbanos.

Conectividad accesible y alfabetización digital

La infraestructura constituye una primera etapa, pero la estrategia provincial también apunta a que los hogares puedan utilizar efectivamente esos recursos. En ese marco funciona el Centro de Inclusión Digital (CID) “Eva Perón”, que ofrece conectividad de calidad mediante tarifas accesibles y propuestas de alfabetización digital.

El espacio busca reducir las dificultades económicas y de conocimiento que pueden limitar el acceso a las herramientas tecnológicas. La iniciativa parte de la premisa de que la inclusión digital no depende únicamente de contar con una conexión, sino también de disponer de los recursos y las capacidades necesarias para aprovecharla.

La formación alcanza a distintos grupos de la comunidad, incluidos niños, jóvenes y adultos. A través de los Clubes Digitales, se promueve el acercamiento a disciplinas como programación, robótica, impresión 3D, drones e inteligencia artificial.

Estas actividades se articulan con el trabajo del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, que funciona como un espacio para la experimentación, el aprendizaje y la presentación de proyectos. La propuesta busca que las nuevas generaciones no sean solamente usuarias de tecnología, sino que también puedan desarrollar conocimientos y capacidades para crear soluciones propias.

En esa línea, los Juegos Provinciales Tecnológicos constituyen una instancia para mostrar proyectos, estimular la creatividad y promover el intercambio de experiencias entre estudiantes y participantes de distintos puntos de Formosa. Las competencias y exhibiciones permiten acercar a los jóvenes a herramientas vinculadas con sectores que tendrán una participación creciente en el mundo laboral y productivo.

Inteligencia artificial para comercios y emprendedores

Otro componente de la política de modernización está dirigido al sector económico. La Provincia incorpora instancias de capacitación y asistencia técnica para que empresarios, comerciantes y emprendedores puedan conocer y aplicar nuevas herramientas digitales en sus actividades.

Un ejemplo fue la jornada “Introducción a la IA para comercios y emprendedores”, realizada el 12 de noviembre en el Galpón G del Paseo Costanero, que convocó a cerca de 300 inscriptos. La actividad fue organizada por el Ministerio de Economía provincial junto con Coca-Cola Argentina, Arca Continental e INCOTEDES.

Durante el encuentro se abordaron los fundamentos de la inteligencia artificial y sus posibles aplicaciones prácticas en los negocios. La propuesta estuvo orientada a acercar conocimientos sobre estas tecnologías a quienes desarrollan actividades comerciales y productivas, con herramientas que pueden contribuir a mejorar procesos y fortalecer la competitividad.

La capacitación se vincula con el Programa de Competitividad Industrial, que promueve la asistencia técnica y el fortalecimiento de las capacidades de las empresas formoseñas. El objetivo es que el acceso al conocimiento tecnológico no quede limitado a las grandes compañías, sino que también alcance a pequeños comercios y emprendimientos.