Rusia ataca de forma "sistemática" los ferrocarriles ucranianos, según el director general

Oleksandr Pertsovskyi, director general de la compañía estatal de ferrocarriles, habla durante una entrevista con Reuters, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania

p (Reuters) -Rusia ha desatado una oleada masiva de ataques contra los ferrocarriles ucranianos desde el verano, utilizando nuevas tácticas para atacar nodos clave con drones de largo alcance, pero la red resiste por ahora, según dijo a Reuters el director general de la compañía estatal de ferrocarriles.

"Su primer objetivo es sembrar el pánico entre los pasajeros; el segundo, afectar a la economía en general", dijo Oleksandr Pertsovskyi en una entrevista celebrada en un vagón de la estación central de Kiev.

No parece que se hayan centrado especialmente en los cargamentos militares. "En esencia, se trata de ataques contra infraestructuras civiles", dijo.

SE HAN INTENSIFICADO LOS ATAQUES FERROVIARIOS

Ukrzaliznytsia, la gran empresa estatal de ferrocarriles, emplea a 170.000 personas y ha sido objeto de ataques rusos desde el comienzo de la invasión rusa hace tres años y medio, pero los ataques se han intensificado, causando retrasos regulares.

Desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022, la red ferroviaria ha sido un salvavidas para la gente que se desplaza por Ucrania y sale del país, ya que todos los vuelos civiles han quedado en tierra.

Líderes mundiales, desde el presidente francés, Emmanuel Macron, hasta el primer ministro indio, Narendra Modi, y el expresidente estadounidense Joe Biden, han llegado a la Ucrania en guerra en tren.

Los populares coches cama de la compañía ferroviaria se consideran una forma fiable de viajar durante la noche y llegar temprano por la mañana a ciudades situadas a muchos cientos de kilómetros de distancia, hasta que la última embestida rusa comenzó a retrasar a los pasajeros varias horas.

El ferrocarril también es crucial para el transporte de equipos militares y carga comercial, aunque los volúmenes de esta última han disminuido significativamente en tiempos de guerra, haciendo mella en las finanzas de la empresa.

Pertsovskyi dijo que los ataques, que han afectado a docenas de subestaciones, estaban relacionados con el espectacular aumento de drones de largo alcance que está produciendo el complejo militar-industrial ruso.

"Antes, simplemente no tenían recursos suficientes para que un solo dron de combate, como un Shahed, cazara una locomotora. Ahora pueden permitirse utilizar Shaheds para atacar locomotoras individuales en lugar de objetivos estratégicos".

Por ahora, el ferrocarril se está recuperando de cada golpe, dijo.

La interrupción inmediata de los trenes tras un ataque suele durar entre seis y doce horas y las locomotoras eléctricas se cambian por diésel mientras se restablece el suministro eléctrico.

Pertsovskyi dijo que las perturbaciones se habían reducido al mínimo y que el tránsito de cargamentos militares no se había visto afectado.

Con información de Reuters