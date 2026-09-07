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Expo Igualdad Bonaerense: más de 35.000 personas participaron del evento organizado por PBA

El encuentro se realizó en el Hipódromo de La Plata con propuestas de 800 productivas, gastronómicas y culturales, además de espacios de intercambio y actividades para las niñeces.

07 de septiembre, 2026 | 19.47
Expo Igualdad Bonaerense: más de 35.000 personas participaron del evento organizado por PBA

En el marco de la Expo Igualdad Bonaerense, el gobernador Axel Kicillof estuvo presente en una feria en la que se reunió a más de 320 stands que combina producción, emprendimientos, gastronomía y actividades culturales. El evento reunió a más de 800 productores y artesanos de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro, también estuvo acompañada por la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, que formaron parte de la propuesta, que combinó producción, emprendimientos, gastronomía y actividades culturales. La jornada buscó generar un espacio de encuentro para fortalecer la participación de mujeres y diversidades en el ámbito productivo y laboral, además de promover oportunidades de comercialización y vinculación entre emprendimientos bonaerenses.

“Frente a eso, nos encontramos, tejemos redes, y generamos oportunidades de venta y distribución para las mujeres y diversidades”, sostuvo la ministra al referirse al contexto actual. Díaz remarcó además que la Expo forma parte de una política provincial orientada a promover la igualdad de género y a reconocer el trabajo y la producción desarrollados en los distintos municipios bonaerenses.

Por su parte, Estela Díaz puso el foco en la necesidad de fortalecer las redes entre mujeres y diversidades y generar nuevas oportunidades de comercialización. Además, desde el Gobierno bonaerense destacaron la importancia de acompañar a quienes producen y generan trabajo en los distintos territorios de la provincia.

La muestra contó con entrada libre y gratuita y permitió conocer proyectos vinculados con distintos rubros. Entre ellos se destacaron emprendimientos de indumentaria, lencería, calzado, textiles, bijouterie y objetos de decoración, además de propuestas relacionadas con la elaboración de dulces, conservas y alimentos. También hubo un patio gastronómico con diferentes alternativas y actividades culturales destinadas a las personas que participaron del evento.

Producción y emprendimientos

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Durante el sábado se realizaron cinco paneles y dos rondas de intercambio productivo, con la presencia de referentes de distintos sectores públicos y privados. La programación incluyó además una radio abierta, muestras, juegos y proyecciones.

Uno de los espacios destacados fue un mural colectivo en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, que formó parte de las actividades desarrolladas durante la exposición.

Además de los espacios comerciales y productivos, la Expo Igualdad Bonaerense contó con propuestas culturales y recreativas. Se instalaron espacios de juego y cuidados destinados a las niñeces, junto con distintas actividades abiertas al público.

Fortalecer el trabajo y la igualdad

La Expo Igualdad Bonaerense se consolidó como un ámbito de encuentro para mujeres y diversidades que desarrollan actividades productivas y comerciales en la provincia. El objetivo de la iniciativa es favorecer la participación en los ámbitos de la producción y el trabajo, fortalecer las economías regionales y generar herramientas que contribuyan a reducir las desigualdades vinculadas al género.

La iniciativa fue organizada por el Ministerio de Mujeres y Diversidad, junto a Expo diseño, el Hipódromo La Plata y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos. También participaron Banco Provincia, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Mercados Bonaerenses del Ministerio de Desarrollo Agrario y ABSA, como parte del conjunto de organismos e instituciones que acompañaron la realización del evento.

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