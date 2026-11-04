Expo Cañuelas: a pura celebración musical y con entrada popular, llega la Fiesta del Dulce de Leche

Como cada año, la Expo Cañuelas y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche llegan para celebrar el 13, 14 y 15 de noviembre en la Provincia de Buenos Aires. La celebración contará con los shows en vivo de Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga junto al histórico concurso de dulce de leche, exposiciones, propuestas gastronómicas y más. Para quienes quieran asistir, podrán participar del sorteo de 10 pares de entradas en El Destape Radio, y para más beneficios, podrán ingresar a la Feria El Destape.

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Considerada la exposición comercial y la fiesta popular más destacada de la región, esta edición busca revalidar su convocatoria tras haber reunido a 120 mil personas en su última realización de 2024.

El predio de diez hectáreas albergará a más de 500 expositores, entre los que destacan 50 empresas, comercios e instituciones, 70 puestos gastronómicos, 350 artesanos y 40 productores de dulce de leche. En ese marco, se desarrollará el tradicional certamen que premia a las mejores variedades del país, con espacios de degustación para el público e iniciativas dedicadas a la industria, el turismo, la educación y la cultura regional.

Los espectáculos musicales se distribuirán a lo largo de las tres jornadas: Los Palmeras se presentarán el viernes 13, Destino San Javier el sábado 14 y La Konga cerrará el domingo 15, acompañados también por bandas y artistas locales.

El evento tendrá lugar en el Predio Ferial de Cañuelas, ubicado sobre el kilómetro 65,100 de la Ruta Nacional 205, a pocos metros del acceso a la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Además del sorteo por la radio, quienes deseen comprar sus tickets anticipados pueden hacerlo a través del sitio plateaunotickets.com a un precio popular de 7 mil pesos por jornada.

El origen de una fiesta con historia

La Expo Cañuelas nació en 1995 en el predio de la Sociedad Rural local con el objetivo de exhibir el motor industrial, comercial y agropecuario de la región. El éxito de la iniciativa fue inmediato y, apenas un año después, en 1996, el evento dio un salto definitivo al sumar la primera edición de la Fiesta Provincial del Dulce de Leche, marcando el inicio de una alianza que transformaría la celebración para siempre.

Desde esa histórica integración en la década del noventa, el encuentro fusionó la muestra productiva con una competencia de alcance nacional que premia al mejor dulce de leche tradicional y repostero. Con el paso de las décadas, aquella exposición nacida entre la industria y el campo creció hasta convertirse en una de las citas populares, gastronómicas y culturales más masivas y representativas de toda la Provincia de Buenos Aires.