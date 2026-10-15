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Ricardo Quintela

"Están perjudicando al pueblo": Quintela apuntó contra el Gobierno tras la sesión caída por el DNU 70/23

Tras la caída de la sesión en Diputados, Ricardo Quintela apuntó contra los gobernadores que respaldan las políticas de Milei y advirtió que el decreto es una amenaza para el tejido social argentino.

15 de octubre, 2026 | 15.04
"Están perjudicando al pueblo": Quintela apuntó contra el Gobierno tras la sesión caída por el DNU 70/23

La oposición no logró el número para iniciar la sesión contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei. Le faltaron 8 diputados en el recinto para poder ratificar el rechazo que se votó en el Senado en 2024. Se necesitaban 129 legisladores sentados y por hubo 121. En este marco, el gobernador Ricardo Quintela se expresó al respecto y señaló a los gobernadores que acompañan las políticas del Gobierno nacional.

"Gracias a esta actitud que tienen algunos gobernadores están perjudicando al pueblo argentino, como lo es el DNU 70/23 que es la base de la destrucción del tejido social argentino. La actitud de los gobernadores, sobre todo aquellos que fueron candidatos del peronismo, nos duelen muchísimo más", indicó en comunicación con El Destape 1070

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