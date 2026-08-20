Estados Unidos impone más sanciones a Cuba

FOTO DE ARCHIVO-El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofrece una rueda de prensa en la Casa Blanca.

​Estados Unidos impuso el jueves nuevas sanciones relacionadas con Cuba, incluyendo ‌en la lista ‌de sancionados a nueve entidades y tres personas por supuestas actividades perniciosas dirigidas contra Estados Unidos.

Las sanciones se dirigieron contra los dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y ​designaron a nueve ⁠entidades cubanas, entre ellas el Ministerio ‌de Construcción de Cuba, por ⁠apoyar al Gobierno ⁠de la isla.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en un comunicado que las ⁠sanciones se dirigían contra el ICAP ​por patrocinar "una amplia red ‌subversiva en Estados Unidos ‌destinada a identificar, captar y radicalizar ⁠a elementos subversivos, que opera en gran medida bajo el pretexto de intercambios educativos o culturales".

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Rubio señaló que, ​en los ‌últimos días, Cuba intentó aprovechar el centenario del nacimiento de Fidel Castro para activar esta red con el fin de llevar a ⁠simpatizantes a La Habana para que establecieran contactos con funcionarios del Gobierno.

"Las designaciones de hoy dejan claro que la Administración Trump no tolerará los esfuerzos del régimen cubano por financiar su represión ni por ‌continuar su campaña, que se prolonga desde hace décadas, de actividades subversivas antiamericanas", afirmó.

Las medidas del jueves siguen a un decreto del presidente Donald Trump, de mayo, ‌que ampliaba las sanciones contra funcionarios del Gobierno cubano, las fuerzas de seguridad y ‌sus partidarios.

Las ⁠sanciones también se dirigieron contra entidades asociadas al sector metalúrgico ​y minero de Cuba.

(Reportaje de Ismail Shakil y Katharine Jackson; edición de Rod Nickel, Editado en español por Juana Casas )