Por Nelson Bocanegra y Julia ​Symmes Cobb

PEREIRA/CALI, Colombia, 13 ago (Reuters) - Las esperanzas de encontrar más sobrevivientes tras el terremoto de esta semana en el oeste de Colombia ‌se desvanecían el jueves, a ‌medida que pasaba la ventana crítica, los equipos de rescate reducían sus búsquedas y las familias en las zonas más afectadas seguían esperando noticias de sus parientes desaparecidos.

En Cali, la tercera ciudad más poblada del país, los rescatistas comenzaron a descartar posibilidades de encontrar personas con vida en la mayoría de los lugares para pasar a la remoción de escombros, una señal de ​que la emergencia entró ⁠en una fase más sombría tras las cruciales primeras 72 horas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El ‌terremoto de magnitud 7,4 del lunes derribó bloques de apartamentos, ⁠y averió viviendas, escuelas y hospitales, haciendo que ⁠los residentes salieran a las calles de las ciudades del suroeste y centro del país.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, reportó el miércoles ⁠en la tarde 265 muertos, 496 desaparecidos y 3.494 heridos.

En Pereira, ​otra ciudad muy afectada de la región cafetera, Enrique ‌Marín dijo que condujo más de 10 ‌horas desde Bogotá tras recibir una llamada de un amigo que ⁠le decía que su madre estaba atrapada bajo los escombros de su casa.

"Me dijeron: su mamá está atrapada por escombros y estamos buscándola", dijo Marín a Reuters frente a los restos de la casa.

"A mi mamá la ​rescataron a las ‌seis horas (del sismo), la sacaron con signos vitales, pero ya murió camino al hospital", aseguró aferrado a la bicicleta de su infancia, el único objeto que, según dijo, pudo recuperar de entre los escombros.

Marín aseguró que su madre fue encontrada en pijama, con ⁠las llaves de su casa en las manos.

El Servicio Geológico Colombiano informó el jueves que se habían registrado más de 150 réplicas desde el sismo principal, lo que aumenta la presión sobre los sobrevivientes y los riesgos que enfrentan los rescatistas mientras revisan escombros inestables.

En Torres del Limonar, en Cali, los voluntarios civiles se limitaban principalmente a ayudar con cadenas de baldes mientras los maquinistas operaban dos ‌grúas, martillos neumáticos y otro equipo.

Mientras despejaban los escombros, los trabajadores municipales recogían ropa, documentos y otros objetos, que funcionarios clasificaban para las familias de las víctimas.

Siete personas han sido encontradas vivas en el lugar desde que llegaron los rescatistas, así como 13 fallecidos. Quince personas aún están desaparecidas.

De La Espriella, quien asumió el ‌cargo hace seis días, declaró el estado de emergencia económica para enfrentar la crisis y destinar recursos a reactivar la economía en las zonas destruidas por el ‌sismo.

El mandatario anunció la ⁠creación de un fondo de emergencia para ayudar a reconstruir hospitales, escuelas, viviendas e infraestructura destruida.

El desastre se perfila como ​la primera gran prueba para el nuevo presidente, quien en campaña prometió recortar el gasto público y ahora enfrenta la tarea de financiar el auxilio y la reconstrucción mientras gestiona la crisis.

(Escrito por Luis Jaime AcostaEditado por Javier Leira)