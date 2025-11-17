España quiere reducir el tiempo del trayecto Madrid-Barcelona en tren de alta velocidad

FOTO DE ARCHIVO. Personas de pie en un andén mientras esperan un tren de cercanías en la estación de tren de Atocha en Madrid, España

nov (Reuters) -España renovará su red ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona para permitir que los trenes alcancen una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora, una velocidad hasta ahora solo alcanzada en China, dijo el lunes su ministro de Transportes.

De lograrse, los cambios reducirían el tiempo de viaje entre las dos ciudades —un trayecto que realizan unos 15 millones de personas al año— de casi tres horas a menos de dos horas, dijo el Ministro de Transportes, Óscar Puente, en un acto celebrado en Madrid.

El martes se abrirá una licitación de 2,3 millones de euros (2,7 millones de dólares) para la realización de estudios de viabilidad sobre cómo alcanzar el nuevo objetivo, con opciones que incluyen la mejora del acceso a las estaciones de ambas ciudades y la adición de tramos de ferrocarril para proporcionar más flexibilidad en la ruta y permitir eludir las zonas congestionadas.

El Ministerio de Transportes señaló el lunes que un nuevo diseño de tren desarrollado por la empresa pública española Adif, que mejora la aerodinámica y reduce los daños al aumentar la distancia entre el tren y la grava bajo las vías, también podría ayudar a alcanzar el nuevo objetivo de 350 km/h.

Solo Reino Unido y Polonia aspiran a velocidades similares en Europa, mientras la esperada línea británica HS2 que conecta Londres con Birmingham se ha visto afectada por retrasos y sobrecostes desde que se aprobó en 2012.

España es el país de la Unión Europea con más líneas ferroviarias de alta velocidad. Según las estadísticas de la Comisión Europea de 2023, contaba con unos 3.190 kilómetros de los 8.556 kilómetros de líneas de alta velocidad instaladas en toda la región.

Desde entonces, España ha añadido nuevas líneas en la región noroccidental de Galicia y en el sureste de la región de Murcia, aumentando la capacidad hasta los 4.091 kilómetros, según datos oficiales.

Los viajes nacionales en tren en España se han recuperado a los niveles anteriores a la pandemia, mostraron datos del ministerio, y el número de viajeros que utilizan el tren de alta velocidad aumentó de 32,4 millones en 2019 a 46,7 millones en 2024.

Puente dijo que esperaba que las renovaciones durasen unos tres años una vez comenzadas las obras. Un portavoz no quiso hacer comentarios sobre la duración de los estudios de viabilidad.

(1 dólar = 0,8618 euros)

Con información de Reuters