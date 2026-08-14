España retira restos de reyes del siglo XI de un monasterio amenazado por un incendio

Un bombero español y una funcionaria local transportan una caja que contiene los restos de los primeros reyes de Aragón tras su traslado desde un monasterio amenazado por un incendio en San Juan de la Peña, España

​Las autoridades españolas retiraron el jueves los restos de tres reyes que gobernaron la ‌región de Aragón en ‌el siglo XI de un monasterio amenazado por un incendio.

Sus restos fueron trasladados al museo provincial de Huesca, situado a 80 kilómetros al sur del monasterio, para su protección hasta que mejoren las condiciones, según explicó la vicepresidenta de ​la región nororiental, ⁠Mar Vaquero.

Después de que el incendio, que ‌llevaba arrasando desde el lunes, comenzara ⁠a avanzar hacia el monasterio ⁠de San Juan de la Peña, del siglo X, a última hora del jueves, la preocupación de ⁠que pudiera quedar envuelto por las ​llamas llevó a las autoridades a ‌poner en marcha una ‌operación de rescate, explicó Vaquero a los periodistas.

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Un ⁠equipo de la Unidad Militar de Emergencias logró entrar en el monasterio, situado en una cordillera, y recuperar las vestiduras ceremoniales de ​un conde ‌del siglo XVIII enterrado allí, antes de que la proximidad de las llamas les obligara a huir.

El equipo regresó por segunda vez, acompañado de agentes de policía ⁠y responsables del patrimonio, y retiró los restos de los tres primeros reyes de Aragón —que reinaron entre 1035 y 1104— de un panteón situado en el interior del monasterio, así como algunas pinturas históricas.

Vaquero elogió la valentía del equipo de rescate.

El incendio ‌se había intensificado el jueves, avivado por las altas temperaturas y los fuertes vientos. Ha incendiado más de 9.000 hectáreas y ha obligado a la evacuación de 16 localidades, aunque el monasterio ‌permanecía intacto el viernes por la mañana.

En el sur de España, otro incendio mucho más extenso también se agravó ‌el jueves. ⁠Hasta el momento ha quemado 31.000 hectáreas en la provincia de Huelva y ​ha obligado a evacuar a unas 700 personas.

Con información de Reuters