Blue Origin, un proyecto de Jeff Bezos, se prepara para lanzar su primer cohete orbital

FOTO DE ARCHIVO: El cohete New Glenn de Blue Origin preparado para su lanzamiento inaugural en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, EEUU

Blue Origin, de Jeff Bezos (fundador de Amazon), se preparaba para el despegue inaugural de su cohete New Glenn desde Florida a primera hora del lunes.

El lanzamiento, el primero a la órbita terrestre realizado por la empresa, marcará un paso importante hacia el anhelado objetivo de competir con SpaceX, de Elon Musk, en el mercado de lanzamiento de satélites.

Con una altura de 30 pisos, el lanzador parcialmente reutilizable New Glenn se colocó en la plataforma de lanzamiento de Blue Origin en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, listo para su despegue a la 1:30 am ET (0630 GMT) después de haber sido cargado con propelentes de metano y oxígeno líquido.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La misión, que culmina una década de desarrollo multimillonario, incluirá un intento de aterrizaje de la primera etapa del New Glenn en una barcaza en el Océano Atlántico 10 minutos después del despegue, mientras la segunda etapa del cohete continúa hacia la órbita.

"Lo que más nos preocupa es el aterrizaje del propulsor", dijo Bezos, fundador de Blue Origin en 2000, a Reuters en una entrevista previa al lanzamiento. "Está claro que en un primer vuelo puede haber anomalías en cualquier fase de la misión, así que podría pasar cualquier cosa."

Dentro de la bahía de carga útil del New Glenn se encuentra asegurado el primer prototipo del vehículo Blue Ring de Blue Origin, una nave espacial maniobrable que la compañía planea vender al Pentágono y a clientes comerciales para misiones de seguridad nacional y de servicio a satélites.

Llevar la nave a la órbita prevista en el lanzamiento inaugural de un cohete sería un logro poco común para una empresa espacial.

"Si pudiéramos hacerlo, sería un gran éxito", dijo Bezos. "Aterrizar el propulsor sería la guinda del pastel."

El desarrollo de New Glenn ha abarcado a tres directores ejecutivos de Blue Origin y se ha enfrentado a numerosos retrasos mientras SpaceX, de Elon Musk, se convertía en un gigante de la industria con su Falcon 9 reutilizable, el cohete más activo del mundo.

A finales de 2023, Bezos decidió acelerar las cosas en Blue Origin, dando prioridad al desarrollo de New Glenn y sus motores BE-4. Nombró como director ejecutivo a Dave Limp, un veterano de Amazon que, según los empleados, introdujo un sentido de urgencia para competir con SpaceX.

New Glenn tiene más del doble de potencia que el cohete Falcon 9 de SpaceX y tiene decenas de contratos de lanzamiento con clientes por valor de miles de millones de dólares.

Con información de Reuters