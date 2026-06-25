Consecuencias de los terremotos en Caracas

Casi 24 horas después de los devastadores terremotos gemelos en Venezuela, la gente en la ciudad costera de La Guaira todavía usaba sus manos para cavar entre los ‌escombros, tratando de rescatar a sus vecinos.

"Tratamos ‌de ayudar con lo que podemos, pero faltan muchos equipos", dijo Carlos Borges, quien dijo sentirse frustrado por la escasez de maquinaria, como retroexcavadoras, para mover las pilas de losas de concreto que alguna vez fueron edificios de apartamentos de gran altura.

Su equipo sacó a tres personas de un edificio, mientras otros familiares ansiosos, incluida la madre soltera de un adolescente desaparecido, esperaban en el lugar el jueves por la mañana.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los modelos del Servicio Geológico de Estados Unidos sugirieron que las muertes podrían superar las 10.000, después de que ​el miércoles dos poderosos terremotos ⁠causaron estragos en la capital Caracas y otras localidades cercanas.

El Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ‌ha confirmado cerca de 200 muertos y 1.520 heridos.

Los residentes de La Guaira, un ⁠lugar popular para los bañistas y la ciudad más afectada ⁠del país, y Morón, cerca del epicentro de los terremotos, luchaban con pocos medios debido a la limitada ayuda oficial.

"¿No es posible llamar a los militares? ¡Vénganse todos, vengan a echarle bolas! Móntenlos en una tanqueta ⁠y vengan a ayudar al pueblo. Busquen los tractores donde sea", dijo Argenis Martínez, vecino del ​barrio Los Corales, quien buscaba a un familiar entre las ruinas.

Algunos escombros ‌se incendiaron durante la noche, a pesar del corte ‌del servicio doméstico de gas. Los residentes aterrorizados, muchos de ellos sin ningún otro lugar adonde ⁠ir, se apiñaron en las calles o miraron dentro de los edificios destruidos, en busca de sobrevivientes.

El Gobierno, que dijo que 250 edificios habían sido dañados o destruidos, principalmente en La Guaira, ha asegurado que viene ayuda en camino desde España, Estados Unidos, México y Qatar y pidió al sector privado que preste ​equipos como retroexcavadoras para ‌ayudar en los esfuerzos de rescate.

En otros lugares de La Guaira, vecinos sacaron de una casa a dos personas muertas, entre ellas una niña, y salvaron a una madre y dos niños, heridos pero vivos, de un edificio de departamentos destruido.

Testigos de Reuters vieron a miembros de un colectivo, grupos de motociclistas aliados del partido gobernante que han sido acusados durante ⁠mucho tiempo de abusar de los manifestantes antigubernamentales, ayudando en los esfuerzos de rescate en al menos un lugar.

"Mi edificio está inhabilitado y ahora no tengo nada. Somos mi hijo y yo y no tengo familia en el país", dijo Suhayl Sarquiz, de 50 años, quien perdió su trabajo hace unos meses.

SAQUEO EN TIENDAS

En algunas zonas de La Guaira, la gente buscaba comida y agua, y un equipo de Reuters presenció saqueos en al menos dos locales comerciales.

El Hospital José María Vargas de la ciudad estaba repleto de heridos y algunos pacientes estaban siendo atendidos ‌afuera, donde la policía limitaba el acceso al edificio. Los funcionarios dijeron que no tenían información para los periodistas.

"Esto es una tragedia", dijo Beatriz Rodríguez, de 60 años, a cuyo sobrino le amputaron las piernas en el hospital tras ser aplastado por los terremotos. Otro sobrino, de 6 años, fue asesinado.

Las fuerzas armadas están desplegando hospitales de campaña en La Guaira, informó su comando en un comunicado de prensa, y podrán realizar cirugías de ‌emergencia. Un equipo de Reuters en la ciudad vio el jueves un convoy militar cerca del estadio local realizando esfuerzos de ayuda.

Los hospitales de otros lugares también estaban pasando apuros.

Mientras trabajaba en un turno de emergencia de 24 horas ‌en el modesto hospital ⁠de Morón, el doctor Augusto Ramírez se encontró sin suministros básicos.

"Necesitamos tensiómetros, gasa, termómetros, guantes, yeso, analgésicos, todo", dijo Ramírez a Reuters.

Él, dos compañeros médicos y otro personal habían ​tratado a 112 personas desde que los terremotos derribaron casas y cortaron la electricidad y el agua en la ciudad. Nueve murieron por fracturas de cráneo y otras lesiones, incluidos tres niños.

Con información de Reuters