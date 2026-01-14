Formosa destacó un balance positivo 2025 por los resultados del apoyo a pymes y emprendedores

Frente al complicado contexto económico generado por las políticas de ajuste del Gobierno nacional, desde Formosa celebraron el balance positivo del 2025 tras observar los resultados de los programas provincial para el apoyo y desarrollo de emprendedores del territorio provincial.

“Tuvimos muchas acciones concretas de apoyo al sector empresarial, a las pymes y a los emprendedores de nuestra provincia. Hemos salido a recorrer empresas a las que hemos acompañado, fortaleciendo a cada uno de los sectores productivos”, detalló el subsecretario de Desarrollo Económico de Formosa, Horacio Cosenza, en diálogo con Agenfor. “Hay 57 empresas que están radicadas, muchas de ellas con capacidad exportadora”, describió el funcionario.

En este sentido, desde la Subsecretaria pudieron confirmar que empresas formoseñas se han consolidado durante los 12 meses del año anterior: "Algunos mejoraron su capacidad productiva, otros agregaron productos y otros dieron sus primeros pasos como empresa, saliendo de lo que es emprendedurismo".

De este mismo modo, detallaron que el objetivo justamente es continuar a lo largo del 2026 con el objetivo de seguir realizando ese apoyo a todos los sectores empresariales garantizado por el presupuesto provincial que ya está aprobado. “En definitiva, nos permite tener un horizonte como para poder ir planificando, lo que ya estamos haciendo, para avanzar en lo que se viene en estos próximos meses del año con más apoyo al sector industrial, a las pymes y a los emprendedores locales, con el solo objetivo de consolidar a cada uno de ellos para que puedan generar nuevos puestos de trabajo”, enfatizó el subsecretario.

Una producción audiovisual formoseña llega a Amazon Prime

La producción audiovisual formoseña alcanzó un hito histórico con la incorporación de la serie de terror "No abras este mensaje" al catálogo de Amazon Prime Video Japón, una de las plataformas de streaming más importantes del mundo. Producida íntegramente en Formosa, la ficción se consolida como una muestra del nivel técnico, el talento local y la capacidad del sector cultural provincial para proyectarse a escala internacional, incluso en un contexto nacional adverso para las políticas culturales.

El acuerdo de distribución internacional representa no solo un logro comercial, sino también una validación de los estándares de calidad alcanzados por la industria audiovisual formoseña. La serie es una producción de Iru Producciones, dirigida por Alfredo Rodríguez y producida por Daniel Castellini, y se destaca por su identidad plenamente local: desde el guion hasta la postproducción, pasando por el equipo técnico y un elenco integrado por alrededor de 70 profesionales formoseños.

"No abras este mensaje" tuvo su estreno original en YouTube, para luego ser emitida por Canal 9, la televisión nacional abierta, lo que permitió ampliar su alcance y consolidar su proyección a nivel país. Ese recorrido fue clave para posicionar a la ficción como una referencia del audiovisual del interior, evidenciando el impacto de las políticas provinciales de fomento cultural y formación técnica que se desarrollaron en los últimos años.