Con inversión provincial, el Plan Nutrir consolidó un circuito productivo clave en Formosa: de qué se trata

Durante 2025, el Plan Alimentario Nutrir, dependiente del Ministerio de la Comunidad, consolidó su funcionamiento como una política pública estratégica del Gobierno de Formosa, con resultados relevantes en términos productivos, sociales y económicos. A lo largo del año, el programa distribuyó más de cuatro millones de kilos de alimentos, con una inversión superior a los 2.000 millones de pesos, recursos que se volcaron directamente a las distintas regiones productivas del territorio provincial.

El esquema de abastecimiento permitió la participación de casi 1.000 productores paipperos, organizados en consorcios y cooperativas de 25 localidades, fortaleciendo la producción local y la economía regional mediante un circuito ordenado y transparente. Este modelo tuvo un impacto directo en 18.500 familias de Formosa Capital, que reciben periódicamente los alimentos incluidos en el plan.

Desde el Ministerio de la Comunidad se destacó que el trabajo articulado entre los distintos organismos provinciales posibilitó avanzar en una planificación productiva acorde a la demanda de los planes alimentarios, promoviendo la diversificación de cultivos y obteniendo resultados positivos tanto en volumen como en calidad de los productos entregados.

Uno de los actores centrales de este esquema es el Consorcio Paippero de Riacho He Hé, cuyo representante, Walter Espíndola, subrayó el impacto productivo, social y económico alcanzado durante 2025 gracias al trabajo organizado de los productores y al acompañamiento permanente del Estado provincial. El consorcio, que abarca la Región Norte, coordina la logística y la comercialización de la producción regional a través de los programas provinciales.

Desde su área de cobertura el consorcio logró canalizar la producción de 450 productores paipperos, fortaleciendo la comercialización de alimentos frescos de origen local y garantizando un circuito estable de venta.

La producción entregada durante el año fue mayormente estacional, con productos como banana, pomelo, zapallo y mandioca, que se comercializan en momentos específicos según su maduración. A lo largo de 2025, los alimentos más comercializados incluyeron acelga, lechuga, tomate, zanahoria, zapallos, cítricos, batata, mandioca, huevos y frutas tropicales, reflejando la diversidad productiva del interior formoseño.

En términos cuantitativos, el consorcio entregó 2.494.006 kilos de alimentos al Plan Nutrir, lo que representó un volumen clave para el abastecimiento del programa, que alcanza a 18.000 beneficiarios y cubre más del 50% de la demanda total. Esta operatoria implicó una inversión de 1.364.125.581 pesos, que se tradujo de manera directa en ingresos para las familias productoras.

Espíndola remarcó que este esquema permitió un ascenso social significativo de los productores paipperos, quienes pudieron amortiguar el impacto de la crisis económica nacional y la falta de mercados gracias a la previsibilidad y al acompañamiento de un Estado provincial presente.

Un aspecto central del modelo es la logística. El consorcio asume un costo promedio mensual de 9.840.000 pesos, que no se traslada al productor. Con camionetas, camiones y acoplados propios, el equipo retira la producción directamente desde las chacras, sin costo para las familias rurales. Actualmente se realizan tres cargas semanales, con una cuarta en caso de refuerzos, cubriendo localidades como Loma Zapatú, Tres Lagunas, Villa Hermosa, Loma Hermosa, Martín Fierro, Siete Palmas y Laguna Blanca, con entrega directa a los centros de distribución.

Por su parte, el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, afirmó que el Gobierno de Formosa acompaña a los productores paipperos “a pesar de la situación económica adversa para la producción promovida por el Gobierno nacional”, mediante asistencia comercial y entrega de insumos en programas como el Plan Nutrir. Además, destacó que los productores cuentan con cuentas bancarias gratuitas, lo que les permite cobrar de manera directa y sin intermediarios la producción entregada.

El trabajo desarrollado durante 2025 es el resultado de la organización colectiva, la planificación territorial y el acompañamiento continuo del Estado provincial, que pone en valor la producción rural, el arraigo y la soberanía alimentaria como ejes del desarrollo económico y social de Formosa.