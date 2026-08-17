El viaje de un palestino-estadounidense a su hogar en Cisjordania, sitiado por los colonos

El palestino-estadounidense Loui Ridi se prepara para partir hacia territorio palestino desde el Aeropuerto Metropolitano de Detroit.

Desde miles de kilómetros de distancia, observaba a través de las imágenes de una cámara de seguridad cómo unos colonos israelíes militantes ‌rodeaban su casa en Cisjordania, temiendo ‌perder su hogar para siempre ante las crecientes confiscaciones israelíes de propiedades palestinas en el territorio ocupado.

Loui Ridi, un palestino-estadounidense que vive en Toledo (Ohio), es propietario de una de las tres viviendas que llevan casi una semana sitiadas por colonos israelíes en la localidad ocupada de Qusra, Cisjordania, un caso que ha suscitado la condena de Estados Unidos.

Tras siete noches en vela observando con angustia ​desde Estados Unidos, este ⁠hombre de 46 años, que creció en Qusra antes de emigrar, decidió tomar ‌un vuelo desde Detroit con destino a Oriente Medio e ⁠intentar visitar su casa el lunes.

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"No puedo permitir ⁠que los colonos me roben mi casa mientras yo me quedo mirando", declaró a Reuters a su llegada al aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv.

Reuters documentó el ⁠viaje de Ridi desde el aeropuerto de Detroit hasta su casa, ​situada en las afueras de Qusra, un pequeño pueblo ‌de una zona de Cisjordania que ha ‌sufrido frecuentes ataques de colonos y confiscaciones de tierras.

Mientras Ridi subía por ⁠una carretera sinuosa y rocosa hacia su casa, encaramada en lo alto de una colina, se podía ver a varios colonos merodeando en la distancia y a tropas militares israelíes patrullando la zona.

Acompañado por varios periodistas, Ridi esperó a ​100 metros de ‌la entrada de su casa durante aproximadamente media hora antes de que un vehículo militar escoltara al grupo a través de su gran verja de hormigón.

Ridi comenzó a construir la casa hace tres años en un terreno propiedad de sus abuelos y que su familia ⁠ha cultivado durante generaciones. Dijo que quería que sus hijas tuvieran un hogar en Qusra para que pudieran conectar con sus raíces.

Entró en la casa alrededor de las 19:00 horas, mientras la puesta de sol proyectaba un resplandor púrpura en el horizonte. Ridi subió al tejado e izó una bandera estadounidense.

Ridi señaló que su casa se encuentra en una zona que, según los acuerdos de paz entre Israel y Palestina ‌de la década de 1990, quedó bajo el control de la Autoridad Palestina.

"Los colonos no deberían estar aquí", afirmó.

El hermano de Ridi, Qusay, y un sobrino se han quedado en la casa para protegerla, sin agua corriente ni electricidad, después de que los colonos les cortaran el suministro, según los vecinos.

La violencia por parte de ‌los colonos judíos en la Cisjordania ocupada ha ido en aumento, y algunos se han visto envalentonados por el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ha encabezado una ‌expansión masiva de los ⁠asentamientos en el territorio.

Los organismos de la ONU y la mayoría de los países consideran que los asentamientos son ilegales según ​el derecho internacional relativo a las ocupaciones militares. Israel rechaza esta postura y considera la zona como un territorio en disputa, en lugar de ocupado.

(Reportaje de Pesha Magid; edición de Rami Ayyub y Cynthia Osterman, Editado en español por Juana Casas )