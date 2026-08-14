El presidente filipino dice que la exploración de petróleo y gas con China es una "posibilidad clara"

El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. pronunció su quinto Discurso sobre el Estado de la Nación (SONA, por sus siglas en inglés) en la Cámara de Representantes, en Ciudad Quezón, Metro Manila, Filipinas

Por Karen Lema y ​Nestor Corrales

MANILA, 14 ago (Reuters) - El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., afirmó el viernes que existía una "posibilidad clara" de que Filipinas y China ‌pudieran llevar a cabo una ‌exploración conjunta de petróleo y gas, a pesar de sus disputas de larga data en el mar de China Meridional.

Marcos dijo ante periodistas extranjeros que se estaban logrando avances en las conversaciones con China, en un momento en que Manila busca reforzar su seguridad energética.

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Las recientes interrupciones en el suministro energético y las subidas de precios han añadido urgencia a los ​esfuerzos por explotar los ⁠posibles recursos marinos, señaló.

"Tenemos que encontrar nuevas vías (...). Este debate ha ‌cobrado importancia. Y, tal y como están las cosas ahora, ⁠creo que hemos avanzado", añadió Marcos.

"La sensación ⁠que tengo es que todas las partes implicadas quieren que esto salga bien, y eso siempre es una muy buena señal."

Marcos señaló que Filipinas necesitaba ⁠suministros adicionales de petróleo y gas y que estaba resolviendo ​las cuestiones pendientes con China, incluidos los términos de ‌referencia de cualquier posible acuerdo.

"Veo una ‌clara posibilidad de que se lleve a cabo dicha exploración conjunta", ⁠dijo Marcos.

Filipinas y China reanudaron en marzo las conversaciones de alto nivel sobre el disputado mar de China Meridional, explorando los pasos preliminares hacia la cooperación en materia de petróleo y gas.

Ambos países llevan años debatiendo ​la posibilidad de ‌una exploración conjunta, incluso en el banco de Reed, pero las conversaciones se han estancado en repetidas ocasiones debido a desacuerdos sobre qué país ostenta los derechos de soberanía.

A pesar de las disputas entre los dos vecinos marítimos, Marcos se mostró optimista ⁠respecto a que puedan seguir cooperando económicamente.

"No creo que en ninguna política, en ninguna declaración política, se indique que nos estemos distanciando de China", afirmó Marcos.

"Seguimos encontrando muchísimos casos en los que colaboramos estrechamente con China. China sigue siendo uno de los mayores inversionistas en Filipinas", añadió.

Las relaciones entre Filipinas y China llevan años tensas y se han visto sometidas a prueba de nuevo recientemente ‌por una serie de enfrentamientos en el mar de China Meridional.

Pekín reclama la soberanía sobre casi todo el mar de China Meridional, una vía navegable estratégica por la que transitan cada año más de 3 billones de dólares en comercio, a pesar de un laudo arbitral de 2016 que invalidó esas ‌reivindicaciones en un caso presentado por Manila.

Marcos también dijo que no existía ningún acuerdo especial con Pekín que obligara a Filipinas a solicitar permiso para llevar ‌a cabo misiones de ⁠reabastecimiento en el mar de China Meridional ni que cediera ninguno de sus derechos en la región, y añadió ​que la posición de Manila no se había visto debilitada.

Con información de Reuters