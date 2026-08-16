El papa pide que se ponga fin a la violencia contra los palestinos en Cisjordania

El Papa León XIV dirige la oración del Ángelus en la Piazza della Liberta en Castel Gandolfo, Italia

El papa León XIV pidió el domingo que se ponga fin a ‌la violencia contra ‌los palestinos en el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania, en un contexto de una oleada de ataques por parte de colonos milicianos y un asedio en la localidad de Qusra, situada en ese territorio.

Los colonos israelíes rodearon las ​viviendas tras ⁠cortar el suministro de agua y electricidad, ‌en lo que, según las organizaciones de ⁠derechos humanos, constituye un ⁠esfuerzo concertado para apoderarse de más tierras y seguir mermando el territorio en el que los palestinos ⁠pretenden establecer un Estado.

"Renuevo mi llamamiento ​para que cese la violencia reiterada ‌contra la población civil ‌palestina en Cisjordania", dijo el papa, sin mencionar ⁠enfrentamientos ni ataques concretos.

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"Pido urgentemente a la comunidad internacional que tome medidas para impulsar la solución de dos Estados, en aras de ​una ‌paz justa y duradera", añadió el papa tras las oraciones del mediodía en su residencia de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma.

El Vaticano lleva mucho tiempo ⁠respaldando la idea de un futuro Estado palestino, que ha sido reconocido por más de 150 de los 193 Estados miembros de la ONU como un territorio que abarca la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este.

El Gobierno de coalición de ‌derecha del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha supervisado la construcción masiva de asentamientos en Cisjordania, lo que, según el ministro de Hacienda, Bezalel Smotrich, tiene como objetivo enterrar la idea de ‌dicho Estado.

Naciones Unidas y la mayoría de los gobiernos consideran que los asentamientos son ilegales según el ‌derecho internacional relativo ⁠a la ocupación militar. Israel se apoderó de Cisjordania en la guerra ​de 1967, pero sostiene que el territorio es objeto de disputa y no está ocupado.

Con información de Reuters