Evitá cortes de luz: cómo lograr un uso eficiente de la energía durante la ola de calor

Luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitiera una alerta amarilla por altas temperaturas para toda la provincia de La Rioja, desde la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja (EDELaR) hicieron una llamada a la ciudadanía para que haga un uso racional de la energía eléctrica. Se teme que la demanda de consumo eléctrico, ante la actual ola de calor, supere al pico registrado el 1° de febrero de 2024.

La alerta por temperaturas extremas de nivel amarillo afecta a La Rioja, Formosa, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa. Por su parte, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y Buenos Aires tienen regiones con alerta en niveles amarillo, naranja y rojo.

A nivel eléctrico, preocupa especialmente el crecimiento de la demanda energética para el uso de los aires acondicionados, ya que pueden representar hasta el 25% del consumo eléctrico nacional durante las jornadas más calurosas. Según la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), este jueves 16 sería la jornada más crítica de la actual ola de calor, y la demanda podría alcanzar los 29.662 megawatts (MW), superando el récord histórico de 29.653 MW registrado en febrero de 2024.

Por este motivo, EDELaR solicita a la ciudadanía riojana ser solidaria con el consumo de electricidad en estos días de intenso calor, especialmente en lo referido al uso de los aires acondicionados. Asimismo, recuerda las recomendaciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para dosificar el encendido de los electrodomésticos más utilizados. De esta manera, no solo se cuida el bolsillo y el medio ambiente, sino que también se minimiza la criticidad del sistema eléctrico.

A continuación, un repaso por las principales recomendaciones:

Equipos de aire acondicionado

-Fijar la temperatura a 24 °C: el consumo eléctrico de algunos equipos aumenta hasta un 8% por cada grado inferior a ese umbral.

-Cuando el aire acondicionado esté encendido, cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso de aire exterior al ambiente climatizado.

-Evitar el uso en simultáneo de dos o más aparatos.

-Apagar el equipo cuando se abandona un ambiente.

-Limpiar los filtros cada temporada: cuando están sucios, el equipo necesita funcionar por más tiempo para obtener el mismo resultado que con los filtros limpios

Ventiladores

-Tener en cuenta que, en determinados ambientes, los ventiladores (preferentemente de techo) pueden mantener un adecuado confort, e incluso producir una sensación de descenso de la temperatura de entre 3 y 5° C.

-Prácticamente no necesitan mantenimiento.

-Consumen menos kilovatios por hora que un equipo de aire acondicionado: casi ocho veces menos en el transcurso de un fin de semana.

Heladera

-No dejar la heladera abierta más de lo necesario: mientras más frío pierde, más energía consume en reponerlo.

-Evitar guardar alimentos calientes, ya que la heladera consume más energía para enfriarlos.

-Revisar que los burletes de las puertas estén en buenas condiciones. En algunos casos conviene cambiarlos para evitar pérdidas de frío y ahorrar energía.

Lavarropas

-Usar el lavarropas a la máxima capacidad de carga y con ciclos cortos de lavado.

-Centrifugando se consume menos energía que utilizando una secadora. Lo ideal es secar colgando la ropa al sol o aire libre.

Otros electrodomésticos y equipos

-Se calcula que casi un 15% del consumo de una vivienda se produce por aparatos electrónicos conectados en "stand by", que es el modo espera que tienen los distintos artefactos electrónicos para reactivar sus funciones de forma más rápida. En la cocina, estos artefactos son: cafetera, licuadora, microondas, etc. Por lo tanto, se recomienda desconectar estos artefactos cuando no se estén usando y durante las noches, ya que el modo "stand by" sigue consumiendo energía.

-Aprovechar el calentamiento de la plancha para planchar grandes cantidades de ropa de una vez. Además, es mejor planchar a primera o última hora del día.

-La pantalla de la computadora es el elemento que más energía consume, siendo recomendable el uso pantallas planas, que son más eficientes en el uso de la energía. Si te ausentás de tu computadora por 10 minutos, apagá el monitor; y si la ausencia es mayor a 30 minutos apagá todo el equipo.