Tarifazo eléctrico: crece la preocupación por los nuevos valores y las más de 50 mil familias sin subsidio

Tras el anuncio de los nuevos cuadros tarifarios de energía por parte del Gobierno nacional, las familias de Formosa enfrentan una creciente incertidumbre ante la dificultad de afrontar los altos costos del servicio. En ese marco, el presidente del directorio de REFSA, Fernando De Vido, explicó: "Estas son las consecuencias de tener como presidente a una persona que destruye el Estado".

En diálogo con el portal Agenfor, el funcionario reflexionó sobre las decisiones del ejecutivo nacional: "A diferencia de lo que nos quieren hacer creer, quienes demonizan el rol del Estado, es el propio presidente Milei quien define las políticas de salud, educación, seguridad y energía”.

Además, destacó que la actual crisis energética tiene dos causas principales: el incremento del 2038% en el precio mayorista de la energía, desde la asunción de Milei y el hecho de que REFSA, que no genera energía, sino que la adquiere del mercado mayorista, depende de los valores fijados por el Gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía.

"El segundo componente del incremento es la eliminación de subsidios. Allí, el Gobierno nacional decidió, mediante la Resolución 90/24, quitarles los subsidios a 59.764 familias formoseñas", señaló De Vido y enfatizó que a quienes no les quitaron el subsidio se lo limitaron "considerablemente", ya que ahora el Gobierno nacional decidió solo subsidiar 350 Kw mensuales y solo 250 Kw a las clases medias, "cuando el consumo promedio de una familia es mucho mayor".

Cómo subieron los costos de la energía

De Vido informó que Formosa tiene "el valor más bajo" del Kw en el NEA. "El precio del Kwh en nuestra provincia es de $132,72, mientras que en Chaco es $154,14, en Corrientes $162,11 IVA y en Misiones $171,99", detalló el titular de REFSA.

"Formosa es la única provincia que no cobra impuestos provinciales, lo cual significa que el Tesoro Provincial aporta más de $6000 millones anuales para sostener una tarifa, mientras que las demás provincias cobran impuestos provinciales y otros cargos", aseveró De Vido

Finalmente, el formoseño se refirió al rol de la oposición, desde la llegada del Gobierno de Milei: "Son cómplices de su Gobierno votando todo lo que él pide en el Congreso Nacional. Una de las consecuencias de esa complicidad es el aumento de más de 2000% en el precio de la energía eléctrica. "La oposición, a través de facturas truchas que muestran, intentan confundir a los formoseños, cuando a nivel nacional son socios de este Gobierno que dijo que iba a destruir al Estado y hoy lastimosamente lo está cumpliendo, perjudicando a las familias, sobre todo, a los más vulnerables".

El Gobierno de Milei dejó sin subsidios eléctricos a más de 50 mil familias

Las políticas económicas del gobierno de Javier Milei siguen impactando en el bolsillo de los trabajadores, que deben destinar una mayor parte de sus ingresos al pago de servicios básicos como agua, gas y luz. En Formosa, la situación generó polémica luego de que unas 50 mil familias dejaran de recibir la tarifa social por decisión del Gobierno nacional, obligándolas a afrontar el costo de la tarifa plena.

Según explicó el gerente de la empresa estatal energética REFSA, Benjamín Villalba, en comunicación con El Destape 1070, explicó que la premisa que tiene el Gobierno nacional desde hace meses es que "no van a poder abastecer de energía a la demanda, o sea, a los usuarios". "Nosotros vemos con preocupación que la nación no pueda cubrir la demanda, no solamente de la capital, sino también del interior de la República Argentina", agregó.

Del mismo modo, recordó cuando la gestión nacional quiso "contratar dos barcos turcos que iban a encallar en Buenos Aires para generar energía en el sistema nacional", medida que terminó por caerse. "Ahora vemos que las líneas de 500.000 voltios, que es la línea primaria de transmisión en esta alta tensión, está colapsada", explicó Villalba.

Además, recordó que desde la Nación se había estipulado un período para que en dicha página web los usuarios efectúen la actualización de sus datos o se reinscriban para acceder a la segmentación energética nacional a través del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). A partir de esta gestión, “ellos deciden a qué categoría pertenece cada persona”, aseveró.