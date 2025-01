Prevención del dengue: el Gobierno de Formosa refuerza los controles casa por casa

Tras las recientes lluvias, las brigadas sanitarias de la provincia de Formosa reforzaron las visitas a domicilio para llevar adelante tareas de descacharrización y fumigación y evitar así la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Durante su recorrido, recordaron a los vecinos que cuando se combinan días lluviosos con altas temperaturas, se crean las condiciones propicias para que se reproduzca el mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya.

La directora de Epidemiología y Medicina Tropical de la cartera sanitaria provincial, la doctora Claudia Rodríguez, explicó al respecto: "Los chaparrones son ideales para que se junte agua en recipientes y objetos que no se usan y que, generalmente, están tirados en los patios y en los alrededores de nuestras casas. Son esos lugares, precisamente, los que busca el mosquito Aedes aegtypti para poner sus huevos y reproducirse".

Por este motivo, las tareas de descacharrizado son claves en la prevención del dengue. "Se deben tirar todos los recipientes que no se usan y donde el agua de lluvia puede juntarse, cualquiera sea su tamaño: una tapita de gaseosa, un balde, una cubierta, latas, botellas, floreros, portamacetas, entre otros. Si el mosquito no encuentra dónde poner sus huevos, no se va a reproducir", remarcó Rodríguez.

En el caso de que haya objetos que no se puedan eliminar, debido a que se utilizan precisamente para acumular agua, como es el caso de los tanques o las piletas de lona, se debe tapar herméticamente estos recipientes, o colocarlos boca abajo para que evitar que los mosquitos coloquen allí sus huevos. Otra opción es utilizar larvicidas, para matar las larvas de los mosquitos que pueden estar allí. "De esa manera, se evita que se desarrollen y lleguen a su etapa adulta, que es cuando tienen alas, vuelan, pican y pueden transmitir la enfermedad", indicó la especialista.

Otra de las indicaciones que brindó la titular del área de Epidemiología y Medicina Tropical es que se debe reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda, o cambiarles el agua diariamente. También aconsejó desagotar los recipientes donde se recolecta el agua de los aparatos de aire acondicionado, así como de las macetas y de los portamacetas; destapar canaletas, desagües y rejillas; mantener el pasto corto, limpio y ordenado; y volcar diariamente el agua de los bebederos de las mascotas, reemplazándola por agua limpia. "Antes de renovar el agua, siempre debemos primero cepillar las paredes de estos recipientes con una esponja o un trapo para arrastrar los huevos de los mosquitos que puedan estar ahí pegados, y así eliminarlos", advirtió Rodríguez.

Por último, la especialista hizo hincapié en que los vecinos deben aceptar el ingreso de las brigadas sanitarias a sus casas. "Ellos ayudan con el descacharrizado, entregan el larvicida y brindan las instrucciones para que los vecinos sepan cómo, cuándo y dónde se debe aplicar para que sea efectivo. También hacen las fumigaciones, que es otra medida más para prevenir el dengue", indicó Rodríguez, y concluyó: "Cuanto menos cantidad de mosquitos tenemos, menos posibilidades hay de que el virus del dengue circule, se transmita y haya personas enfermas. Si no tenemos mosquitos, no tenemos dengue".

Cuál es la situación del dengue en la provincia

Este fin de semana se dio conocer el reporte de casos registrados durante la semana pasada y, gracias a los trabajos de prevención desplegados, el número de casos positivos se mantiene prácticamente igual al de la semana anterior. De esta manera, de los 4.995 tests realizados, solo 64 de ellos arrojaron resultados positivos.

Los lugares que más casos registraron fueron la ciudad capital y General Belgrano, con 18 cada uno; seguidos por las localidades de Laguna Blanca y Riacho He Hé, con 11 diagnósticos en cada localidad. Además, se detectaron dos casos positivos en San Martín Dos, mientras que las localidades de Villafañe, Estanislao del Campo, Misión Tacaaglé e Ingeniero Juárez presentan un único caso.

El total de casos diagnosticados desde el 1º de enero de 2025 hasta la fecha es 206, y el serotipo viral circulante es DEN 2. En la actualidad, no hay pacientes internados en hospitales de tercer nivel de complejidad, ni tampoco pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes.

Con respecto a las acciones llevadas a cabo por las brigadas sanitarias, el último reporte indica que las viviendas con control focal realizado (bloqueadas) fueron 2.809, las visitadas 4.881 y las que se encontraban cerradas 1.565. Además, se informó que en 507 viviendas se negó el ingreso a la brigada sanitaria, y que en 154 se erradicaron larvas del mosquito. Finalmente, se informó que durante estas visitas a domicilio las brigadas sanitarias hicieron entrega de unos 2.809 repelentes y larvicidas, fabricados por el Laboratorio Provincial Laformed.