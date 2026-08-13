El Congo registra una muerte por ébola en una nueva provincia, según un responsable

Las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo han identificado a una persona fallecida a causa del ébola en una provincia que hasta ahora no se había visto afectada por el brote actual, dijo un responsable a Reuters, lo que suscitó el temor a una propagación más amplia.
El caso se refiere a un conductor de mototaxi que viajó a la provincia de Bas-Uele —donde no se habían registrado casos anteriormente— desde la provincia de Haut-Uele, donde ya se habían confirmado casos, según explicó a Reuters Jean-Jacques Muyembe, director del Instituto Nacional de Investigación Biomédica del Congo.
El paciente falleció en Buta, capital de Bas-Uele, tras desarrollar síntomas hemorrágicos compatibles con el ébola, y dio positivo en las pruebas del virus tras su muerte, señaló Muyembe.
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Haut-Uele, una de las cinco provincias afectadas por el brote, anunciado el 15 de mayo, ha registrado 113 casos confirmados, según los últimos datos oficiales disponibles publicados el martes.
Bas-Uele no se añadiría a la lista de provincias afectadas hasta que se produzca un caso de transmisión local.
Sin embargo, Muyembe señaló que el conductor de mototaxi acudió a varios centros sanitarios antes de su fallecimiento, y que otros conductores de mototaxi intentaron recuperar su cadáver, lo que obligó a la policía local a intervenir.
Sus desplazamientos han suscitado el temor de que varias personas puedan haber resultado infectadas.
El brote de ébola en curso, el decimoséptimo del Congo, ha contagiado hasta ahora a 4.566 personas, de las cuales 2.128 han fallecido, según datos del Gobierno publicados el miércoles. El número de casos lo convierte en el segundo brote más grande de la historia, solo por detrás del brote de África Occidental que se prolongó entre 2014 y 2016.
Con información de Reuters