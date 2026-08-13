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El Congo registra una muerte por ébola en una nueva provincia, según un responsable

13 de agosto, 2026 | 11.12
El Congo registra una muerte por ébola en una nueva provincia, según un responsable

​Las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo han identificado a una persona ‌fallecida a causa ‌del ébola en una provincia que hasta ahora no se había visto afectada por el brote actual, dijo un responsable a Reuters, lo que suscitó el temor a una propagación más amplia.

El caso se refiere a un conductor de ​mototaxi que ⁠viajó a la provincia de Bas-Uele —donde no se ‌habían registrado casos anteriormente— desde la ⁠provincia de Haut-Uele, donde ⁠ya se habían confirmado casos, según explicó a Reuters Jean-Jacques Muyembe, director del Instituto Nacional de Investigación ⁠Biomédica del Congo.

El paciente falleció en Buta, ​capital de Bas-Uele, tras desarrollar ‌síntomas hemorrágicos compatibles con el ‌ébola, y dio positivo en las pruebas ⁠del virus tras su muerte, señaló Muyembe.

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Haut-Uele, una de las cinco provincias afectadas por el brote, anunciado el 15 de mayo, ha ​registrado 113 ‌casos confirmados, según los últimos datos oficiales disponibles publicados el martes.

Bas-Uele no se añadiría a la lista de provincias afectadas hasta que se produzca un caso de ⁠transmisión local.

Sin embargo, Muyembe señaló que el conductor de mototaxi acudió a varios centros sanitarios antes de su fallecimiento, y que otros conductores de mototaxi intentaron recuperar su cadáver, lo que obligó a la policía local a intervenir.

Sus desplazamientos han suscitado ‌el temor de que varias personas puedan haber resultado infectadas.

El brote de ébola en curso, el decimoséptimo del Congo, ha contagiado hasta ahora a 4.566 personas, de las cuales 2.128 han fallecido, según ‌datos del Gobierno publicados el miércoles. El número de casos lo convierte en el segundo brote más ‌grande de ⁠la historia, solo por detrás del brote de África Occidental que se prolongó ​entre 2014 y 2016.

Con información de Reuters

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