El cambio climático está provocando temperaturas récord en los mares de Europa, según científicos

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer contempla el amanecer mientras practica paddle surf en el mar Mediterráneo, en Barcelona, ​​España

​El cambio climático provocado por el ser humano ha sido el principal factor que ha provocado las recientes temperaturas marinas récord en toda ‌Europa, afirmaron el miércoles unos científicos, ‌quienes advirtieron de graves consecuencias para los ecosistemas marinos y las comunidades costeras.

Los mares europeos no se han librado del calor extremo que han sufrido muchos países este verano. El mes pasado, la temperatura media en el Mediterráneo fue de 27 grados Celsius, la más alta registrada en un mes de julio, mientras que una boya situada frente a las costas de Mallorca registró 33 °C a ​principios de agosto.

El cambio ⁠climático provocado por el ser humano ha contribuido a un calentamiento de ‌unos 2 °C en el Mediterráneo y de alrededor de 1,4 °C en ⁠los mares de Europa occidental, según un ⁠análisis del grupo World Weather Attribution (WWA), que utiliza métodos revisados por pares para evaluar el papel del calentamiento global en los fenómenos meteorológicos extremos.

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"Esto podría transformar por ⁠completo los ecosistemas de los que dependen las comunidades costeras para su ​alimentación y sus ingresos, y provocar también fenómenos meteorológicos ‌extremos y destructivos en tierra", afirmó Claire ‌Bergin, científica climática de la Universidad de Maynooth, Irlanda, y coautora del ⁠estudio.

El análisis reveló que las temperaturas máximas del mar registradas este año en el Mediterráneo oriental y occidental, así como a lo largo del golfo de Vizcaya y la costa ibérica, habrían sido "prácticamente imposibles" sin el cambio climático provocado ​por el ser ‌humano.

En el mar Céltico, frente a las costas de Reino Unido e Irlanda, las temperaturas más extremas registradas solo se habrían esperado aproximadamente una vez por siglo en un mundo sin cambio climático provocado por el ser humano, según el estudio.

El aumento de la temperatura ⁠de los mares incrementa la humedad y las temperaturas nocturnas en las zonas costeras y puede contribuir a que se produzcan tormentas intensas más adelante en el año.

Las emisiones de gases de efecto invernadero, procedentes principalmente de la quema de combustibles fósiles, han elevado la temperatura media del planeta a alrededor de 1,4 °C por encima de los niveles preindustriales, según la Organización Meteorológica Mundial. Esta referencia más cálida significa que los ‌sistemas atmosféricos de alta presión que provocan las olas de calor pueden alcanzar temperaturas más elevadas.

Los picos de temperatura del mar pueden provocar la muerte masiva de especies como los corales y alterar el suministro de alimento para aves y mamíferos, con repercusiones en toda la cadena alimentaria.

John Bruno, ecólogo marino de la Universidad de ‌Carolina del Norte, Estados Unidos, señaló que algunas especies se están desplazando hacia el norte en busca de aguas más frías, pero que no todas pueden adaptarse.

"Nos estamos acercando ‌rápidamente a los límites ⁠biológicos absolutos de adaptación de muchas especies", afirmó.

Según el análisis de la WWA, alrededor del 90% del golfo de Vizcaya y ​el 80% del Mediterráneo occidental han experimentado condiciones de ola de calor marina este año. Sin el calentamiento global, esa cifra se habría situado más cerca del 40%.

Con información de Reuters