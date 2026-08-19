El avance de Moderna y Merck podría dar paso a una oleada de vacunas contra el cáncer

FOTO DE ARCHIVO: Un letrero indica la ubicación de las oficinas de Moderna en Cambridge.

El éxito ​de Merck y Moderna con una vacuna personalizada contra el cáncer, diseñada para mantener a raya el melanoma, abre una nueva vía de tratamiento que los médicos esperan que resulte eficaz contra muchos tipos de tumores.

A diferencia de la quimioterapia, que ‌destruye tanto las células sanas como las cancerosas, o ‌de la inmunoterapia, que estimula el sistema inmunitario, las vacunas personalizadas contra el cáncer lo entrenan para que actúe específicamente contra las mutaciones que solo se encuentran en el tumor de una persona.

Merck y Moderna anunciaron el miércoles que su vacuna ayudó a prevenir la reaparición y la propagación de la enfermedad en un ensayo en el que participaron más de 1.000 pacientes con melanoma.

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Los pacientes presentaban tumores localizados que habían sido extirpados quirúrgicamente, pero tenían un alto riesgo de recurrencia. Moderna prevé que miles de pacientes con melanoma puedan beneficiarse de ella en los primeros años tras su aprobación.

"Es un gran avance para el campo en general", dijo el doctor Ryan Sullivan, director del Centro ​de Melanoma del Mass General Brigham Cancer ⁠Institute. "Con este estudio positivo, hay esperanza (y probablemente inversiones que le seguirán) de que estos enfoques puedan cambiar la forma en que tratamos ‌el cáncer de manera más amplia".

El resultado del ensayo supone "un avance monumental", que valida la tecnología del ARNm ⁠como tratamiento contra el cáncer, dijo la Dra. Julie Gralow, directora médica de ⁠la Sociedad Americana de Oncología Clínica.

Más allá del melanoma, las vacunas personalizadas contra el cáncer se encuentran en fases avanzadas de desarrollo para una gran variedad de tumores. Merck y Moderna tienen en marcha varios ensayos a gran escala en casos de cáncer de pulmón no microcítico ⁠que han sido extirpados quirúrgicamente.

También están estudiando la combinación en ensayos en fase intermedia con pacientes con cáncer de vejiga ​y de riñón, así como en ensayos en fase inicial con cáncer de páncreas y de ‌estómago, y se esperan numerosos resultados de estos ensayos en el ‌próximo año o dos, dijo a Reuters el presidente de Moderna, Stephen Hoge.

Roche y BioNTech, cuya tecnología de ARNm se usó en ⁠las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer, están probando un tratamiento similar denominado autogene cevumeran en estudios de fase intermedia con pacientes con cáncer de colon y de páncreas que se han sometido a cirugía.

Se espera que los resultados del ensayo sobre el cáncer de colon estén disponibles en 2027, y los del ensayo sobre el cáncer de páncreas, en 2031.

"En los próximos años deberíamos conocer los resultados de múltiples ​estudios y, a la ‌luz de estas noticias, hay motivos de sobra para esperar que muchos de ellos sean positivos", comentó el doctor Robert Vonderheide, director del Centro Oncológico Abramson de Penn Medicine y presidente electo de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer.

CÓMO FUNCIONA

El tratamiento de Merck y Moderna, conocido como intismeran autogene, consiste en activar el sistema inmunitario con hasta nueve dosis del fármaco de inmunoterapia de Merck, Keytruda, administradas cada seis semanas, además de hasta nueve dosis de una vacuna ⁠de ARNm personalizada que indica al sistema inmunitario que ataque las células cancerosas específicas del paciente.

Cuando se utiliza en solitario tras la cirugía para reducir el riesgo de que el melanoma reaparezca, Keytruda se administra cada tres a seis semanas durante un máximo de un año.

En pacientes con melanoma, el tratamiento con Keytruda puede provocar fatiga, diarrea, erupciones cutáneas e inflamación de las articulaciones y los músculos, así como de órganos sanos en algunos casos. Las empresas informaron que no observaron nuevos efectos secundarios con la incorporación de la vacuna.

El ensayo sigue en curso y las empresas aún no han publicado los resultados completos. Seguirán realizando un seguimiento de los voluntarios para determinar si el fármaco prolonga la supervivencia global.

Los datos a cinco años ‌de un ensayo anterior de fase intermedia, presentados en junio, mostraron que la vacuna había reducido a la mitad el riesgo de que el cáncer reapareciera y había disminuido en un 59% el riesgo de que se extendiera, en comparación con el tratamiento solo con Keytruda.

En ese ensayo, la incorporación de una vacuna de ARNm tampoco mostró ningún nuevo aumento en la tasa de efectos secundarios graves.

"Lo que observamos en el ensayo de fase intermedia fueron el tipo de reacciones que experimentan las personas cuando se vacunan contra la gripe, el COVID-19 o cualquier otra vacuna", explicó ‌Hoge.

La doctora Elizabeth Buchbinder, especialista en melanoma del Mass General Brigham Cancer Institute, dijo que los médicos que tratan a pacientes cuyo cáncer ha sido extirpado quirúrgicamente suelen sopesar los beneficios del tratamiento con Keytruda ante el riesgo de efectos secundarios, especialmente en el caso un riesgo de recurrencia del cáncer de ‌tan solo un 20%.

Sin embargo, el ⁠beneficio añadido de la vacuna "podría cambiar ese cálculo", señaló.

Buchbinder señaló que una de las razones clave para elegir el melanoma para probarlo en combinación con Keytruda fue que se trata de un tumor que produce muchas mutaciones, ​lo que facilita su detección por parte del sistema inmunitario.

Muchos otros tipos de cáncer también producen múltiples mutaciones, añadió, lo que sugiere que podría aplicarse a ampliamente.

"Ya veremos, pero sin duda es un ámbito que va a experimentar un gran auge, sobre todo con la publicación de estos resultados", agregó.

(Reportaje de Julie Steenhuysen; información adicional de Michael Erman, Mariam E Sunny y Bhanvi Satja; Editado en español por Javier López de Lérida)