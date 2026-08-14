El asedio a una localidad palestina provoca críticas de EEUU mientras los colonos se atrincheran

Un hombre se interpone entre miembros de las fuerzas de seguridad israelíes y activistas palestinos, israelíes y extranjeros que intentan acercarse a una casa palestina sitiada por colonos israelíes en Qusra, en la Cisjordania ocupada por Israel

Colonos judíos instalaron el viernes una tienda de campaña frente a una vivienda palestina en la localidad de Qusra, en el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania, antes de que llegaran soldados ‌israelíes y fuera retirada, según unas imágenes, ‌mientras los colonos mantenían un asedio que, según los palestinos, busca expulsarlos de sus tierras.

Los colonos llevaban casi una semana asediando viviendas en Qusra, lo que intensificaba la presión sobre los palestinos en una zona donde, según organizaciones de derechos humanos, los colonos desarrollan una campaña coordinada para apoderarse de más tierras y reducir aún más el territorio en el que los palestinos aspiran a establecer un Estado.

El asedio provocó críticas de Estados Unidos, y funcionarios de la Casa Blanca presionaban al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que lo condenara públicamente, según un funcionario estadounidense ​y otro israelí conocedores de las ⁠conversaciones.

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Washington comenzó a protestar tras conocer que la vivienda de un palestino-estadounidense figuraba entre las asediadas, dijeron los ‌dos funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para describir conversaciones delicadas.

Netanyahu no ha hecho ⁠comentarios sobre el asedio en Qusra.

Su Gobierno, el más derechista de ⁠la historia de Israel, ha encabezado una rápida expansión de los asentamientos en Cisjordania, territorio tomado por Israel en la guerra de 1967. Israel ha establecido decenas de nuevos asentamientos y puestos avanzados de colonos en la zona, ⁠a la que denomina Judea y Samaria.

Las imágenes, grabadas por un residente palestino atrapado en su vivienda ​y obtenidas por Reuters, mostraban a siete colonos en el exterior, junto a ‌una tienda azul. En ellas se veía a uno ‌arrojando piedras hacia la localidad cercana, mientras otro llegaba con sillas.

Posteriormente llegaron vehículos y soldados del ejército israelí, ⁠y la tienda aparecía derribada en el suelo.

"Civiles israelíes instalaron una tienda de campaña en la zona de Qusra, y soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel actuaron para retirarla mientras protegían a los residentes locales", dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.

HOMBRES UNIFORMADOS REZARON CON LOS COLONOS

El asedio comenzó durante el fin ​de semana, cuando los ‌colonos bloquearon la ruta que conducía a las tres viviendas e instalaron una tienda de campaña en sus patios delanteros, impidiendo que nadie entrara o saliera. Anteriormente les habían cortado la electricidad y el agua.

El ejército israelí dijo que había desplegado soldados en Qusra desde la mañana del jueves para proteger a los residentes y mantener la seguridad.

Un video de comienzos de la semana mostraba a ⁠varios israelíes vestidos con uniformes militares verdes que se unían a los colonos para una oración matutina en la tienda. El ejército dijo que iba a adoptar medidas disciplinarias contra cualquier integrante de sus fuerzas que hubiera participado.

Naciones Unidas señaló que unos 15 palestinos, entre ellos dos niños, estaban atrapados en sus viviendas sin agua ni electricidad.

KATZ TRANSFIERE A LA POLICÍA FRONTERIZA LAS FUNCIONES DE APLICACIÓN DE LA LEY

En Cisjordania viven unos tres millones de palestinos y 500.000 colonos. Hay unos 146 asentamientos en el territorio, además de 390 puestos avanzados más pequeños, según Peace Now, una organización israelí que vigila la ‌expansión de los asentamientos.

El ejército israelí afirma con frecuencia que la responsabilidad de actuar contra los colonos corresponde a la Policía Fronteriza israelí, incluso cuando estos entran en una zona declarada por las tropas como "zona militar cerrada", como ocurrió en Qusra.

El viernes, el ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que había pedido al ejército que transfiriera a la Policía Fronteriza "todas las competencias para hacer cumplir la ley" en relación con los colonos.

"No es función de las FDI, ni están capacitadas ‌para ocuparse de hacer cumplir la ley en asuntos civiles en Judea y Samaria", dijo en un comunicado.

Los palestinos sostienen que esa distinción sobre las competencias carece de sentido en un territorio donde ellos están sujetos a la legislación militar israelí, mientras ‌que los colonos se rigen ⁠por el derecho civil israelí. Acusan al ejército de ayudar a los colonos y de utilizar esa división de responsabilidades como excusa para no actuar.

Organizaciones de derechos humanos afirman que los ​colonos han intentado apoderarse de propiedades en las afueras de Qusra y de la vecina Jalud como parte de una estrategia para tomar las tierras situadas entre ambas localidades y conectarlas con puestos avanzados de colonos al sur y asentamientos de mayor tamaño al oeste.

(Escrito por Tom Perry; edición de William Maclean; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)