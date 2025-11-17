Trump cambia su postura sobre los archivos Epstein e insta a los republicanos a apoyar su divulgación

FOTO DE ARCHIVO. Una estatua emergente que representa al presidente estadounidense Donald Trump y al financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein bailando juntos, cerca del Capitolio de EEUU en Washington, D.C., EEUU

16 nov (Reuters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el domingo a sus compañeros republicanos en el Congreso a votar a favor de la divulgación de los archivos relacionados con el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, revirtiendo su anterior resistencia a tal medida.

La publicación de Trump en su cuenta de la red social Truth Social se produjo después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijera que creía que una votación sobre la publicación de los documentos del Departamento de Justicia en el caso Epstein debería ayudar a poner fin a las acusaciones de que Trump tenía alguna conexión con el abuso y la trata de jóvenes menores de edad por parte de Epstein.

"Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de hacer públicos los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar", escribió Trump el domingo por la noche. "Y es hora de dejar atrás este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano, incluida nuestra reciente victoria sobre el 'cierre' demócrata".

Aunque Trump y Epstein fueron fotografiados juntos hace décadas, el presidente ha dicho que los dos hombres se pelearon antes de las condenas de Epstein. Los correos electrónicos publicados la semana pasada por un comité de la Cámara de Representantes mostraron que el financiero caído en desgracia creía que Trump "sabía lo de las chicas", aunque no estaba claro qué significaba esa frase.

Trump, que recientemente ha desestimado los archivos de Epstein como una campaña de desprestigio demócrata, ha ordenado desde entonces al Departamento de Justicia que investigue los vínculos de prominentes demócratas con Epstein.

La batalla por la divulgación de más documentos relacionados con Epstein, un tema sobre el que el propio Trump hizo campaña, ha abierto una brecha con algunos de sus aliados en el Congreso.

Muchos de los partidarios más leales de Trump creen que el Gobierno está reteniendo documentos sensibles sobre Epstein, un delincuente sexual convicto que murió por suicidio en la cárcel en 2019, que revelarían los vínculos del difunto financiero con poderosas figuras públicas.

Trump retiró a última hora del viernes su apoyo a la representante federal Marjorie Taylor Greene, de Georgia, durante mucho tiempo una de sus más firmes partidarias en el Congreso, a raíz de sus críticas a los republicanos en ciertos asuntos, incluida la gestión de los archivos Epstein.

El representante Ro Khanna, demócrata por California y uno de los promotores originales de la petición de que se votara la publicación de los archivos, dijo el domingo que esperaba que más de 40 republicanos votaran a favor.

Los republicanos tienen la mayoría en la Cámara, con 219 escaños, frente a los 214 de los demócratas.

Con información de Reuters