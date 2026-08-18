EEUU trabaja en mecanismo para evitar conflictos entre Turquía, Israel y Siria: enviado EEUU

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Hegseth, se reúne con el ministro de Defensa de Israel, Katz, en el Pentágono, en Washington

Estados ​Unidos está trabajando para establecer un mecanismo de prevención de conflictos entre Israel, Turquía y Siria, dijo el martes el enviado especial estadounidense para Siria, Tom Barrack, después ‌de que Israel atacara una base ‌aérea siria cerca de la frontera turca.

Barrack, que también es embajador de Estados Unidos en Turquía, señaló que Turquía no había sido advertida de los ataques israelíes "y, en consecuencia, observó cómo los aviones se dirigían hacia el norte, hacia su territorio, por lo que podría haber preparado razonablemente su propia respuesta", en referencia a una posible reacción militar turca.

"Afortunadamente, la sensatez permitió evitar que la situación se deteriorara aún más", dijo Barrack a Reuters en una entrevista ​telefónica.

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Turquía condenó los ataques israelíes ⁠contra la base aérea de Abu al-Dahur, en el noroeste de Siria, pero no hizo ‌más comentarios, ni siquiera sobre un posible mecanismo de prevención de conflictos, ⁠que es un canal de comunicación destinado a evitar malentendidos ⁠o enfrentamientos accidentales entre actores militares o políticos.

La tensión han aumentado entre Israel y Turquía, países que comparten frontera con Siria, y su retórica sobre Siria se ha endurecido.

Turquía, que cuenta ⁠con el segundo ejército más grande de la OTAN y firmó este mes un ​pacto de defensa mutua con Pakistán y Arabia Saudita, se ha convertido ‌en uno de los principales aliados del ‌presidente sirio Ahmed al-Sharaa. Ankara ha estado entrenando al ejército sirio, ayudándole a reconstruir las ⁠instituciones estatales y las infraestructuras, y proporcionándole apoyo militar y diplomático.

Los ataques de Israel contra la base aérea siria "reflejaron la percepción, fuera acertada o errónea, de que Türkiye podría aumentar su presencia en esa base en un futuro próximo", dijo Barrack, utilizando el nombre turco para ​referirse a Turquía.

"Esto ‌subraya la necesidad de un mecanismo de prevención de conflictos en el que participen Israel, Siria y Türkiye. Es algo en lo que estamos trabajando activamente para establecerlo con el fin de evitar futuros malentendidos", añadió. "La prioridad ahora es reducir la tensión y dejar margen para un enfoque más mesurado".

La base aérea, situada a ⁠unos 70 kilómetros al este de la frontera turca, lleva fuera de servicio como aeródromo militar desde 2013 y ha cambiado de manos en varias ocasiones durante los 14 años de guerra civil en Siria entre las fuerzas leales al expresidente Bashar al-Asad y las facciones de la oposición.

La cadena estatal siria Ekhbariya, citando a una fuente militar, informó el martes de que Israel había llevado a cabo ocho ataques aéreos contra la pista de aterrizaje y las instalaciones de almacenamiento de la base. ‌Otra fuente militar y un civil que vive cerca de la base afirmaron que no hubo víctimas.

El ejército israelí se negó a hacer comentarios sobre los ataques.

Israel lleva años atacando objetivos en Siria para frenar lo que considera influencia iraní y para impedir que las armas lleguen a Hezbolá en el Líbano. Desde el derrocamiento de Asad en 2024, también ha mirado con recelo a ‌los nuevos gobernantes de Siria y ha proseguido con sus operaciones militares en el país, atacando más recientemente instalaciones gubernamentales en el sur y el centro de Siria en marzo.

Siria e Israel han mantenido ‌varias rondas de conversaciones ⁠sobre la desescalada y la frontera desde que las fuerzas rebeldes, bajo el mando del presidente sirio Ahmed al-Sharaa, derrocaron a Asad, pero no se ​ha alcanzado ningún acuerdo.

"Un incidente como el ocurrido esta mañana demuestra la necesidad de intensificar estos esfuerzos y ampliar el proceso", dijo Barrack, quien aseguró que Estados Unidos ya facilita un mecanismo de intercambio de información y diálogo entre las partes.

Con información de Reuters