EEUU quiere que Netanyahu condene el asedio de los colonos a una aldea palestina, dicen fuentes oficiales

Activistas palestinos, israelíes y extranjeros intentan acercarse a una casa palestina que fue asediada por colonos israelíes, en Qusra.

Estados Unidos quiere que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condene públicamente a los colonos militantes que han sitiado a los palestinos en sus hogares en la Cisjordania ocupada, dijeron el viernes funcionarios estadounidenses e israelíes, mientras los colonos presionaban a los residentes ‌montando una nueva tienda de campaña antes de que ‌llegaran los soldados israelíes, que posteriormente la desmontaron.

Los colonos llevan casi una semana rodeando viviendas en Qusra tras cortar el suministro de agua y electricidad, dejando atrapados a los palestinos en una zona en la que, según organizaciones de derechos humanos, los colonos están llevando a cabo una campaña concertada para apoderarse de más tierras, mermando aún más el territorio en el que los palestinos pretenden establecer un Estado.

Sus acciones han suscitado críticas públicas por parte de Estados Unidos: el embajador de ese país en Israel, Mike Huckabee —un firme defensor de los asentamientos judíos en Cisjordania— condenó el jueves a los colonos que asediaban una vivienda palestina calificándolos de "terroristas israelíes".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un funcionario estadounidense y otro israelí afirmaron el viernes que responsables de la ​Casa Blanca están presionando a Netanyahu para ⁠que condene públicamente las acciones de los colonos.

Washington comenzó a protestar tras conocer que la vivienda de un palestino-estadounidense se encontraba entre ‌las atacadas, afirmaron los dos funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para describir las delicadas conversaciones de las ⁠que tenían conocimiento.

Netanyahu no se ha pronunciado sobre el asedio en Qusra. Ni su ⁠oficina ni la Casa Blanca respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

"LOS COLONOS SIGUEN AQUÍ"

La violencia de los colonos judíos en Cisjordania ha aumentado durante los tres años transcurridos desde los ataques del 7 de octubre contra Israel, liderados por Hamás.

Condenar a los colonos podría suponer un riesgo ⁠político para Netanyahu a unos dos meses de las elecciones, ya que podría molestar a los votantes colonos de los que ​dependen algunos sectores de su coalición de derecha. Las encuestas de opinión indican que Netanyahu podría perder ‌el poder, con su credibilidad en materia de seguridad aún tambaleante ‌tras los ataques de Hamás de 2023.

"Tenemos mucho miedo", declaró Aysha Hassan, una mujer palestina que vive en una de las tres ⁠viviendas sitiadas de la aldea, en declaraciones telefónicas a Reuters.

"No hay nada nuevo. Llevamos así seis días… los colonos siguen aquí".

Hassan explicó que había visto a colonos debajo de la casa a primera hora de la mañana y compartió con Reuters unos videos en los que se veía a grupos de colonos deambulando bajo su vivienda, que, según dijo, había grabado desde su ventana.

Según ella, los residentes atrapados recibieron algo de ayuda —entre otros, ​alimentos, agua embotellada y conservas— ‌traída el viernes por activistas extranjeros e israelíes, aunque el ejército les impidió entregarla directamente en las viviendas, alegando que se trataba de una zona militar cerrada.

Los activistas afirmaron que los militares les dijeron que revisarían la ayuda y se la llevarían a las familias. Hassan explicó que los militares les permitieron salir de las casas, recoger la ayuda que estaba dispuesta en un camino de tierra y llevarla al interior.

EL EJÉRCITO ISRAELÍ AFIRMA QUE RETIRÓ LA CARPA

Naciones Unidas ha informado que unos 15 ⁠palestinos, entre ellos dos niños, se encontraban atrapados en el interior de sus viviendas sin agua corriente ni electricidad.

Las imágenes grabadas por un residente palestino atrapado en otra de las viviendas y obtenidas por Reuters mostraban a siete colonos en el exterior, de pie junto a una tienda de campaña azul. Se ve a uno de ellos lanzando piedras hacia la aldea cercana, mientras otro llega con sillas.

Posteriormente llegan vehículos del ejército israelí y soldados, y se ve la tienda derribada en el suelo.

"Civiles israelíes levantaron una tienda de campaña en la zona de Qusra, y soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) intervinieron para retirarla mientras protegían a los residentes locales", afirmó el ejército israelí (FDI) en un comunicado, un día después de que se enviaran decenas de ‌soldados a Qusra y ocuparan varias viviendas de la aldea.

El Gobierno de Netanyahu, el más de extrema derecha de la historia de Israel, ha impulsado una rápida expansión de los asentamientos en Cisjordania, territorio conquistado por Israel en la guerra de 1967. Israel ha establecido decenas de nuevos asentamientos y puestos avanzados de colonos en la zona.

Las organizaciones de derechos humanos afirman que los colonos han estado intentando apoderarse de propiedades en las afueras de Qusra y de la vecina Jalud, como parte de una estrategia para hacerse con los terrenos situados entre ambas localidades y unirlos con los puestos de ‌colonos al sur y con los asentamientos más grandes al oeste.

HOMBRES DE UNIFORME REZARON CON LOS COLONOS

El asedio comenzó el fin de semana, cuando los colonos bloquearon la carretera que conduce a las tres viviendas e instalaron una tienda de campaña en sus jardines delanteros, impidiendo que nadie entrara o saliera. Previamente, les ‌habían cortado el suministro de electricidad y ⁠agua.

El ejército israelí ha afirmado que hay soldados desplegados en Qusra desde el jueves por la mañana para proteger a los residentes y mantener la seguridad.

Un video grabado a principios de semana mostraba a varios hombres israelíes vestidos con ​uniformes militares verdes uniéndose a los colonos en una oración matutina dentro de la tienda. El ejército afirmó que estaba tomando medidas disciplinarias contra todo el personal implicado.

Cisjordania alberga a unos tres millones de palestinos y 500.000 colonos. Hay unos 146 asentamientos en Cisjordania, así como 390 asentamientos secundarios más pequeños, según el grupo israelí de vigilancia de los asentamientos Peace Now.

(Texto de Tom Perry; edición de William Maclean. Editado en español por Natalia Ramos)