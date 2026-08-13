EEUU puede mantener bloqueo naval de puertos iraníes "indefinidamente", afirma jefe del Pentágono

Un barco cerca del estrecho de Ormuz, visto desde Musandam.

El ejército estadounidense dispone de recursos suficientes para mantener ‌el bloqueo naval ‌sobre Irán de forma indefinida, afirmó el jueves el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien añadió que se podrían ir rotando buques en la región según fuera necesario.

Las declaraciones de Hegseth sugieren que está informando ​al presidente Donald ⁠Trump que el ejército estadounidense puede ‌seguir ejerciendo presión económica sobre Irán ⁠durante el tiempo que ⁠sea necesario para contribuir a las negociaciones —que hasta ahora han fracasado— destinadas a poner fin ⁠al conflicto, iniciado en febrero.

"La Armada de ​Estados Unidos puede mantener un ‌bloqueo como ese de ‌forma indefinida porque rotaremos los buques, tal ⁠y como hemos hecho y seguiremos haciendo", declaró Hegseth a periodistas en Panamá.

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Trump afirmó el miércoles que Estados Unidos tiene ​el control ‌del estrecho de Ormuz.

Tras el inicio de la guerra, que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero, Teherán ⁠cerró de hecho el estrecho, por el que antes se transportaba una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

Posteriormente, Washington impuso un bloqueo naval al transporte marítimo y a los puertos iraníes, al tiempo ‌que afirmaba que protegería la libertad de navegación de los buques que viajaran hacia y desde puertos no iraníes.

Washington ha desplegado decenas de miles de soldados en Oriente Medio desde ‌que comenzó la guerra, incluidos más de 20 buques de guerra.

Desde que comenzó el bloqueo, el ‌ejército estadounidense ⁠ha desviado a más de 55 buques comerciales que intentaban burlarlo, lo ​que incluye la inmovilización de tres buques y el abordaje de otros dos.

Con información de Reuters