En Formosa, las Escuelas Especiales mantienen el Servicio Social Nutricional durante el verano

De manera ininterrumpida, durante el receso escolar de verano, las escuelas de Educación Especial de la provincia continúan brindando el Servicio Social Nutricional, una política pública sostenida por el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Cultura y Educación. Esto garantiza el acceso a una alimentación adecuada para todos los alumnos.

En total son 35 instituciones de Educación Especial las que prestan este servicio: seis en la ciudad capital y el resto distribuidas en distintas localidades del interior provincial como Pirané, Gran Guardia, Palo Santo, Fontana, Ibarreta, Estanislao del Campo, Pozo del Tigre, Las Lomitas, Laguna Yema, Ingeniero Juárez, El Chorro, El Potrillo, Clorinda, Laguna Blanca, Buena Vista, El Espinillo, Tres Lagunas, Misión Tacaaglé, General Belgrano, General Güemes, San Martín Dos, El Colorado, Villa Dos Trece, Villafañe, Laishí, Mansilla y Herradura, entre otras.

El servicio se implementa bajo las modalidades de plato servido y viandas, lo que permite que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que asisten a estas instituciones continúen accediendo a una alimentación equilibrada y de calidad fuera del calendario escolar.

El Departamento de Educación Especial destacó, especialmente, el compromiso de los docentes, quienes organizan un sistema de guardias diarias para garantizar la continuidad del servicio, así como el rol fundamental de las familias, que no sólo son beneficiarias sino que, en muchos casos, colaboran activamente en la elaboración de los alimentos.

Además, durante este período se llevó adelante la tradicional entrega de juguetes por el Día de Reyes, alcanzando a instituciones de gestión pública y privada, tanto en zonas urbanas como rurales y alejadas, asegurando que cada niño y niña reciba su regalo.

Acceso a espacios recreativos

El acompañamiento integral a los estudiantes, además, promueve el acceso a espacios recreativos y de esparcimiento, entendidos como un derecho fundamental para el desarrollo integral. En toda la provincia, a través de municipios y comisiones de fomento, se habilitan piletas y parques acuáticos.

En la ciudad capital se destaca el Parque Acuático “17 de Octubre”, ubicado en el barrio Eva Perón, con pileta libre y colonia de vacaciones organizada en módulos semanales. A esto se suma el Complejo Paraíso de los Niños, donde se desarrollan colonias y actividades recreativas abiertas y gratuitas.

Desde el área destacaron que el objetivo es acompañar a las familias y que los estudiantes se sientan visibilizados y reconocidos, promoviendo espacios de encuentro y generando oportunidades desde las instituciones públicas.

Estas acciones reflejan un modelo de gestión que prioriza la justicia social, garantizando derechos y promoviendo la inclusión en todo el territorio provincial, se subrayó desde el área.