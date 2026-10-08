La Rioja realizará un congreso para debatir cómo incorporar la inteligencia artificial en las aulas

El Ministerio de Educación de La Rioja presentó la segunda edición del Congreso Provincial y Nacional de Educación e Inteligencia Artificial, que se desarrollará del 13 al 15 de octubre en el Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros. El encuentro estará orientado a la formación docente y al intercambio de experiencias sobre el uso de esta tecnología en las escuelas, con especial atención a criterios críticos, éticos y constructivos.

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Durante la presentación se dieron a conocer los principales ejes de la propuesta, cuya agenda fue elaborada a partir del trabajo conjunto entre los distintos niveles educativos, las secretarías del Ministerio de Educación y docentes de toda la provincia.

El ministro de Educación, Ariel Martínez, destacó la continuidad de la iniciativa y sostuvo que “este segundo congreso es dar continuidad a una política de Estado”. En ese sentido, valoró el espacio como una instancia de formación, capacitación y diálogo frente a los desafíos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial al sistema educativo.

Martínez también señaló que el cronograma fue elaborado a partir de los requerimientos y propuestas de la comunidad docente y remarcó la importancia de generar ámbitos de intercambio sobre el impacto de estas herramientas en las prácticas educativas.

La coordinadora del Núcleo del Conocimiento, Belén Molina, informó que alrededor de 500 docentes participaron del precongreso realizado días atrás y estimó que la convocatoria para octubre tendrá una dimensión similar. Molina explicó que uno de los objetivos principales es “visibilizar lo que estamos haciendo como provincia en materia de inteligencia artificial y aunar criterios para poder desembarcar en las aulas de una forma ética y constructiva para nuestros alumnos”.

La funcionaria marcó además una diferencia entre esta segunda edición y la primera. Mientras el Congreso anterior estuvo enfocado en los fundamentos conceptuales de la inteligencia artificial, la propuesta de este año estará orientada especialmente a las estrategias metodológicas para su aplicación en las aulas.

El objetivo será que los docentes incorporen herramientas que puedan utilizar junto con sus estudiantes desde una perspectiva crítica y constructiva. “No sean meros usuarios de la inteligencia artificial, sino que la usen como una herramienta metodológica dentro del aula”, planteó Molina.

El subsecretario de Políticas Socioeducativas, Duilio Madera, también destacó la necesidad de que el sistema educativo avance en la discusión sobre estas tecnologías. “La inteligencia artificial está ocupando un lugar importante y, como sistema educativo, tenemos que estar a la altura de las circunstancias”, afirmó.

Madera explicó que el Ministerio trabaja en la elaboración de lineamientos específicos para cada nivel educativo, con el objetivo de establecer criterios para el uso de inteligencia artificial en los entornos escolares. Dentro de ese proceso, señaló como prioridades la ética educativa, la formación docente y la participación de los estudiantes. El congreso buscará dar continuidad a ese trabajo mediante espacios de capacitación, intercambio y reflexión.