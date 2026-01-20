Misiones reafirma una estrategia propia para sostener el consumo y amortiguar la retracción económica

El Gobierno de la provincia de Misiones confirmó la prórroga de todos los Programas Ahora hasta el 31 de marzo de 2026, una decisión orientada a sostener el consumo interno, fortalecer al comercio local y amortiguar el impacto de la retracción económica a nivel nacional. El anuncio fue realizado por el gobernador Hugo Passalacqua, quien ratificó la continuidad de una de las políticas económicas más relevantes de la provincia en los últimos años.

La medida implica la extensión de todos los esquemas de beneficios vigentes, en articulación con Banco Macro, Banco Galicia y Tarjeta Naranja, entidades que participan del financiamiento y la instrumentación de los programas. Desde el Ejecutivo provincial subrayaron que, pese al complejo contexto macroeconómico, Misiones asumirá el esfuerzo fiscal necesario para sostener estas herramientas, consideradas clave para proteger la actividad comercial, el empleo y el entramado productivo local.

En esa línea, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, remarcó, a través de sus redes sociales, que los Programas Ahora “son una política anticíclica que permite cuidar el poder de compra de las familias y, al mismo tiempo, garantizar ventas para los comercios misioneros”. Según explicó, la continuidad hasta marzo de 2026 busca brindar previsibilidad tanto a consumidores como a empresarios, en un escenario marcado por la caída del consumo y la incertidumbre económica.

La prórroga alcanza a un amplio abanico de programas que cubren distintos rubros de la economía provincial. Entre ellos, el Ahora Misiones, vigente lunes, martes y miércoles, ofrece financiación sin interés en una o seis cuotas y reintegros de hasta el 25% en comercios misioneros, con un tope de $44.044. A su vez, el Ahora Bienes Durables y el Ahora Construcción permiten financiar compras de mayor volumen en hasta 15 y 18 cuotas, respectivamente, apuntalando sectores estratégicos como el equipamiento del hogar y la actividad vinculada a la obra.

También se mantienen programas específicos como Ahora Neumáticos, Ahora Remedios y Ahora Estudiantes, que atienden consumos esenciales y acompañan a sectores particularmente sensibles. En el caso del programa Remedios, vigente los viernes, se ofrece un reintegro del 15% con un tope de $42.000, mientras que el Ahora Estudiantes combina cuotas sin interés con reintegros para aliviar gastos educativos.

La política provincial incluye además esquemas focalizados, como Ahora Mujer, Ahora Mascotas y Ahora Gastronomía, que incentivan el consumo en rubros determinados y promueven la circulación del dinero dentro de la economía local. A esto se suma el Ahora Viaja por Misiones, orientado a fortalecer el turismo interno, y los Programas Ahora Feria, que funcionan los fines de semana en ferias francas de la Agricultura Familiar, consolidando el vínculo directo entre productores y consumidores.

Uno de los programas con mayor impacto territorial es el Ahora Carne, vigente lunes, martes y miércoles, que combina descuentos directos con reintegros adicionales para facilitar el acceso a alimentos básicos. En la misma línea, el Ahora Góndola Bernardo de Irigoyen apunta a sostener el consumo en una zona fronteriza particularmente afectada por las asimetrías cambiarias.

Desde el Ejecutivo misionero destacaron que la continuidad de los Programas Ahora ratifica una estrategia de intervención activa del Estado provincial en la economía.