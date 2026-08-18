"Es la economía del futuro": Ariel Sujarchuk presentó en Vicente López el nuevo Consejo de la Economía del Conocimiento

En la presentación del nuevo Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC) en Vicente López, encabezada por el gobernador Axel Kicillof, el presidente del organismo, Ariel Sujarchuk, destacó que la creación de este espacio permitirá articular a sectores que hasta ahora participaban de manera separada en las discusiones sobre innovación y desarrollo.

“Este Consejo es una gran novedad en un país donde falta diálogo: por decisión de nuestro Gobernador, sentamos en una misma mesa a grandes empresas, pymes bonaerenses, universidades, científicos, municipios y especialistas para debatir el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías”, sostuvo durante la presentación.

El COPEC contará con la participación de más de 500 representantes de organismos de ciencia y tecnología, empresas, universidades, cámaras y asociaciones empresariales, sindicatos y municipios bonaerenses.

Según explicó el presidente, el COPEC "viene a escuchar, aportar y lograr propuestas, proyectos de ley y regulaciones para la economía del conocimiento, un sector dinámico que cambia todo el tiempo".

Sujarchuk planteó además que la Provincia busca anticiparse a los cambios que genera la transformación tecnológica y establecer políticas de Estado que permitan aprovechar sus oportunidades. “Desde la provincia de Buenos Aires caminamos hacia el futuro con políticas de Estado que desarrollen y potencien a la economía del conocimiento”, agregó.

"La economía del conocimiento es la economía del futuro. La Argentina tiene que tener un vector claro en este sector transversal que atraviesa todas las industrias, universidades, gremios y startups", concluyó Sujarchuk en su presentación.

Gobernar es crear trabajo

Kicillof cerró la presentación con una definición sobre el rol que, según su visión, debe asumir el Estado frente a la transformación tecnológica. “El COPEC nace en la provincia bajo la premisa de que gobernar es crear trabajo”, afirmó, y sostuvo que los países que actualmente lideran la revolución tecnológica cuentan con Estados que intervienen para planificar y acompañar las inversiones.

Para el Gobernador, la Argentina necesita fortalecer sus capacidades científicas y tecnológicas para poder ocupar un lugar relevante en la economía global.

“Nuestro país merece un lugar estratégico y protagónico, y no lo va a alcanzar si destruye sus universidades y su entramado científico y tecnológico”, sostuvo. Y concluyó: “El único camino al desarrollo es con más ciencia, producción y soberanía”.

La creación del COPEC posiciona así a la economía del conocimiento como uno de los ejes que la administración bonaerense busca fortalecer, con una estrategia que pretende vincular innovación, producción, educación, ciencia y empleo y, al mismo tiempo, diferenciarse de las políticas que el Gobierno provincial cuestiona a nivel nacional.

Durante la jornada expusieron representantes del sector tecnológico, universitario, científico y empresarial, entre ellos Gastón Menvielle, presidente de Polo IT La Plata; Alejandra Zinni, rectora de la Universidad Nacional de Quilmes; Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín; Alicia Romero de Colusi, presidenta de Bedson S.A.; Sebastián Mocorrea, presidente de ARGENCON; Pablo Hollar, CEO de Crux Aerospace; y Pablo Wisznia, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión.